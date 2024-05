Fuori il video del singolo di Lomas “Una sottile linea di demarcazione”, regia di Claudio D’Avascio, tratto dall’album omonimo già in radio e disponibile in fisico e digitale

Fuori il video del singolo di Lomas “Una sottile linea di demarcazione”, regia di Claudio D’Avascio, tratto dall’album omonimo già in radio e disponibile in fisico e digitale (Crisler Music Publishing / Believe).

«Con questo singolo – afferma Lomas – vorrei comunicare di come una storia d’amore intensa e così profonda, esperienza che ho vissuto anche io, possa in un certo senso essere il frutto della più grande serenità e felicità ma allo stesso tempo, a livello metaforico, un grande “conflitto”, che può portare a sentimenti contrastanti, dispetti, litigi e torti che fanno parte della vita amorosa di due persone, forse ancora troppo acerbe, per poter reggere la pressione ed amare in maniera libera e incondizionata. Il titolo di questa canzone lo abbiamo scelto insieme io e Piersante Di Biase quando scrivemmo il testo, il ritornello era così presente e ridondante che non potevamo intitolarla diversamente.»

Qui il video: https://youtu.be/oE0b2kH08Po

Il brano fa parte dell’album omonimo e questa è la track list: “Vivo E Poi Sorrido (Remix)”, “Lucciola Lunatica”, “Un Mondo Diverso Feat Rocco Tanica”, “Io sono il Re Del Cielo”, “Tu Dimmi Di No”, “Una Nota Stupida”, “Lavorerò Per Renderti Felice”, “This Is My Style”, “Vivere I Sogni”, “Una Sottile Linea Di Demarcazione”, “La Bellezza Di Un’alleanza”, “Sorridere Alle Cose”.

L’idea di questo disco, che Lomas ama definire “polisensoriale”, nasce dalla voglia di mettere insieme gran parte delle canzoni scritte composte e lavorate negli ultimi anni, per avere un documento autentico delle emozioni vissute e trascritte e che hanno fatto parte della vita artistica e non solo di Lomas. Tempo per realizzarlo molto forse troppo. Filo conduttore sicuramente l’amore. L’amore in tutte le sue forme, per una donna, per una passione, per un amico per il posto in cui viviamo, per la speranza di poter ritrovare un grande amore e ritornare a fidarci.

«Devo ringraziare chi mi ha dato la possibilità di realizzare questo album – continua Lomas – mio padre Antonio che mi ha dato una grande mano nella produzione e negli arrangiamenti, Piersante Di Biase e Icaro Ravasi che mi hanno aiutato nella scrittura di alcuni testi, i musicisti che hanno collaborato, Rocco Tanica che suona il pianoforte in “Un Mondo Diverso”, Gianluca Martino che ha suonato in gran parte dei brani le chitarre e Kevin Ferri mio discografico e oggi grande amico.»