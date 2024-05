Autohero svela quali sono le auto familiari più ricercate in Italia

Autohero, tra i principali rivenditori di auto usate in Europa – svela la classifica delle “auto familiari” più vendute in Italia

Autohero – tra i principali rivenditori di auto usate in Europa – svela la classifica delle “auto familiari” più vendute in Italia nei primi quattro mesi di quest’anno nelle categorie SUV, berline, monovolume e station wagon. In linea con la generale preferenza dei consumatori per i SUV, questa tipologia si conferma la più acquistata anche tra le auto familiari (la predilige oltre la metà degli italiani), seguita dalle berline, dalle monovolume e dalle station wagon.

Che sia per un weekend fuori porta o per una vacanza più lunga, per il tragitto casa-scuola-lavoro o semplicemente per le commissioni quotidiane, un’auto familiare ideale deve offrire spazio, comfort ed efficienza. Rispondono a queste specifiche esigenze, oltre alle station wagon, identificate come “auto familiari” per eccellenza nell’immaginario collettivo, anche i SUV, le berline, e le monovolume.

La Jeep Renegade è il modello più acquistato tra i SUV

Jeep Renegade si posiziona al primo posto nei primi quattro mesi del 2024 su Autohero con il 5,2% delle vendite totali. Seguono la Fiat 500X (5,1%) e la Renault Captur (4,6%) mentre, con la stessa percentuale del 3,4%, completano la top 5 la Peugeot 2008 e la BMW X1. Pensati per un uso polivalente, dalla città al fuoristrada, grazie all’assetto rialzato e alla carrozzeria robusta, i SUV rappresentano la soluzione perfetta per quei genitori che desiderano un’auto in grado di coniugare le esigenze della famiglia a uno stile più sportivo. In questa categoria, lasi posiziona al primo posto nei primi quattro mesi del 2024 su Autohero con il 5,2% delle vendite totali. Seguono la(5,1%) e la(4,6%) mentre, con la stessa percentuale del 3,4%, completano la top 5 lala

La Mercedes-Benz Classe A in cima alle berline

Mercedes-Benz Classe A (15,1%), seguita dalla BMW Serie 1 (11,6%) e dalla Volkswagen Golf VII (10%). Al quarto posto l’Alfa Romeo Giulietta (7,1%) mentre è la Fiat Tipo (6,1%) a chiudere la classifica dei primi cinque modelli di berline venduti su Autohero. Sebbene i SUV continuino a conquistare il cuore degli italiani, anche tra le auto familiari usate più acquistate quest’anno, le berline rimangono l’opzione preferita di chi ama tradizione ed eleganza ma con un occhio alla versatilità: sono infatti adatte all’utilizzo in città ma molto confortevoli nei viaggi medio-lunghi. In testa a questa classifica troviamo la(15,1%), seguita dalla(11,6%) e dalla(10%). Al quarto posto l’(7,1%) mentreè la(6,1%) a chiudere la classifica dei primi cinque modelli di berline venduti su Autohero.

La Fiat 500L è la monovolume più popolare

Fiat 500L è la più richiesta tra le usate del primo quadrimestre (23,3%), seguita dalla Mercedes-Benz Classe B (16,3%) e dalla BMW Serie 2 (9,6%). Ford C-Max (6,3%) e Renault Scenic (5,4%) chiudono questa top 5. Dotate di un abitacolo spazioso e confortevole, le monovolume sono senza dubbio un’opzione ideale anche per i nuclei familiari più numerosi. Lo sviluppo in verticale offre inoltre un bagagliaio spazioso per trasportare facilmente tutto il necessario: dai bagagli, alle attrezzature sportive, al passeggino per bambini. In questa categoria, laè la più richiesta tra le usate del primo quadrimestre (23,3%), seguita dalla(16,3%) e dalla(9,6%).(6,3%) e(5,4%)chiudono questa top 5.

La BMW Serie 3 guida la classifica delle station wagon

BMW Serie 3 (11,4%), seguita dalla Fiat Tipo (11%) e dall’Audi A4 (10%). Giù dal podio la Mercedes-Benz Classe CLA (6,4%) e la Renault Clio (5,5%). Le station wagon, appositamente progettate per trasportare un elevato numero di bagagli, uniscono lo stile e la dinamicità tipici di una berlina, al comfort e alla versatilità di una monovolume. Una delle caratteristiche che differenzia le station wagon dai SUV e dalle monovolume consiste nel baricentro basso che, non solo semplifica il carico e lo scarico dei bagagli, ma rende anche il consumo di carburante del veicolo più efficiente durante i viaggi più lunghi. Tra le station wagon più acquistate nel primo quadrimestre del 2024, troviamo la(11,4%), seguita dalla(11%) e dall’(10%). Giù dal podio la(6,4%) e la(5,5%).

Toyota domina tra le familiari ibride

Auto familiari: colori e cambio preferiti

Il grigio è il colore più amato tra le quattro categorie di auto familiari in analisi seguito dal bianco e dal nero. Quanto alla scelta del cambio, si assiste ad un sostanziale pareggio in termini di preferenza tra manuale e automatico: il 50,8% ha preferito la trasmissione più tradizionale, mentre il 49,2% ha optato per la comodità dell’automatico.

“Quando una famiglia decide di acquistare un’auto prende in considerazione una serie di fattori differenti, che possono rendere complessa la fase di ricerca e scelta dell’auto più adatta alle proprie esigenze. Il nostro impegno è proprio quello di rendere questo processo semplice, trasparente e quindi pienamente soddisfacente grazie al nostro ampio stock che include migliaia di auto familiari periziate, ricondizionate secondo i nostri standard di qualità, e coperte da garanzia – commenta Donald Shehu, Director Retail Italia di Autohero.