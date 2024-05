Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica – Giancarlo Dosi: candidature aperte

L’Associazione Italiana del Libro bandisce la dodicesima edizione 2024 del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica – Giancarlo Dosi

L’Associazione Italiana del Libro bandisce la dodicesima edizione 2024 del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica – Giancarlo Dosi. Il Premio si pone l’obiettivo di contribuire a rafforzare il settore del libro e della lettura in Italia, in particolare per quanto riguarda la saggistica rivolta a una efficace divulgazione scientifica.

Possono partecipare al Premio: ricercatori, docenti di ogni ordine e grado, giornalisti, studiosi ed autori italiani o stranieri con libri di divulgazione scientifica pubblicati per la prima volta in lingua italiana nel 2023 o nel 2024 (sono ammesse anche le opere auto pubblicate o pubblicate soltanto in formato digitale). Non sono ammesse opere già presentate alle precedenti edizioni del Premio o che rappresentino una semplice riedizione di lavori già pubblicati in anni precedenti.

È possibile registrarsi e candidare le opere al Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica entro il 30 giugno 2024 (prima scadenza). Modalità di partecipazione sul sito del Premio, link al bando in calce. Il Premio prevede la sezione Libri (autori italiani o tradotti in italiano) ed è suddiviso nelle seguenti cinque Aree scientifiche:

Area A – Scienze matematiche, fisiche e naturali

Area B – Scienze della vita e della salute

Area C – Ingegneria e Architettura

Area D – Scienze umane, storiche e letterarie

Area E – Scienze giuridiche, economiche e sociali Per ciascuna area verranno selezionate le terne che si contenderanno i premi in palio nel corso della cerimonia conclusiva del Premio, in programma al CNR a Roma il 12 dicembre 2024.

Main Partner del Premio sono BPER Banca e il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). Fra i Partner l'AIRI, Associazione Italiana per la Ricerca Industriale. Patrocinano la manifestazione l'UGIS (Unione Giornalisti Italiani Scientifici), l'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Media partner del Premio sono la Web.tv del CNR, l'Almanacco della Scienza, mensile a cura dell'Ufficio Stampa del CNR e Leggere tutti, mensile del libro e della lettura. Il Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica è organizzato dall'Associazione Italiana del Libro.

Qui il bando integrale: https://www.premiodivulgazionescientifica.it/il-bando-2024

Per maggiori informazioni: info@premiodivulgazionescientifica.com