Portacontainer inattive: dati molto bassi nell’ultimo mese

Le blank sailings sono state tradizionalmente uno strumento utilizzato dalle compagnie di navigazione per gestire l’offerta in relazione alla domanda, ma durante la pandemia, le compagnie di navigazione sono state costrette a partenze in parte nonostante l’elevata domanda e le tariffe di nolo elevate, poiché la congestione portuale endemica ha creato una carenza di capacità di navi disponibile. L’attuale ciclo di blank sailings è anche causato da una carenza di capacità navale, poiché la flotta di navi portacontainer inattiva era ad un livello molto basso dello 0,9% in aprile, secondo Sea-Intelligence Sunday Spotlight.

In Asia-Nord Europa, il rapporto tra capacità vuota è sostanzialmente raddoppiato da marzo ad aprile, da una quota del -12% al -21%. Per l’Asia-Mediterraneo, la quota di capacità in bianco passa dal -17% di marzo al -8% di aprile. Sulla Transpacifica, una capacità ridotta di circa il -14% sulla costa occidentale e del -11% sulla costa orientale, sia per marzo che per aprile 2024. Ciò indica un ambiente operativo molto più instabile in Asia-Europa che sulla Transpacifica.

Praticamente senza navi inattive e con tariffe spot in forte aumento nelle ultime settimane, questo aumento delle blank sailings è guidato dalla crisi del Mar Rosso. La congestione dei porti sta peggiorando negli hub chiave sia dell’Asia che dell’Europa.