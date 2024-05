Mariangela Tria duetta con Daria Huber nel brano “Dirti di no”

Con i brani successivi riesce ad aggiudicarsi delle posizioni in alcune delle playlist editoriali di Spotify, come “Scuola Indie”, “Sangue Giovane”, “Fresh Finds Italia”.

DARIA HUBER – BIO: Daria Huber, classe 2002, è una cantautrice e produttrice alternative/indie-pop originaria di Napoli. Comincia ad avvicinarsi alla musica all’età di 12 anni, imparando a suonare la chitarra e il pianoforte da autodidatta, per poi avvicinarsi al canto e alla scrittura di canzoni. Nel 2020, a soli 17 anni, partecipa ad X Factor con una cover di “John My Beloved” di Sufjan Stevens, dimostrando da subito una grande maturità e gusto artistico, facendosi notare dai giudici. A febbraio 2021 pubblica il suo primo singolo “Viaggi della Mente” (Trident Music / Capitol Records), ottenendo un ottimo riscontro radiofonico tra le Radio Mediaset. Negli anni successivi prendono vita “SABBIE MOBILI” e “FILM”. Alla fine del 2022 si trasferisce dalla provincia di Caserta a Roma, dove comincia a suonare dal vivo e intraprende un percorso di introspezione musicale che la porta alla scelta di seguire un percorso nuovo, da indipendente. Attraverso la sperimentazione e il suo graduale avvicinarsi alla produzione musicale, scrive e auto-produce brani, tra cui “VOCE”, in collaborazione con Alessandro Casagni, uscito a settembre 2023 e ‘‘IN NATURA VINCE’’, uscito a metà novembre. Con la sua musica l’abbiamo vista in cima alle playlist editoriali di Spotify, come “New Music Friday Italia”, “Indie Italia”, “Scuola Indie”, “Caleido”, “EQUAL Italia”, “Sangue Giovane”, “pov: la tua vita è un film” ed anche in copertina di “Fresh Finds Italia”. Il nuovo progetto di Daria prevede un 2024 ricco di musica e novità che comincia già dall’inizio di questo nuovo anno con “VERDE SEMAFORO”, uscita il 12 gennaio, e “ATTRAVERSO”, il nuovo singolo, disponibile da venerdì 08 marzo. Attraverso il suo carattere determinato e i suoi testi pungenti, Daria punta a toccare le corde più profonde dei suoi ascoltatori, permettendo loro, anche solo per qualche minuto, di sentirsi liberi di sentire.