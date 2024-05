Guida all’acquisto della mountain bike perfetta: consigli e suggerimenti

L’acquisto di una mountain bike può essere un investimento emozionante e gratificante per gli amanti dell’avventura e del ciclismo all’aperto, soprattutto adesso che c’è la bella stagione e si possono vivere tante esperienze all’aria aperta. Tuttavia, con così tante opzioni disponibili sul mercato, può essere scoraggiante e confusionario scegliere la mountain bike perfetta per le proprie esigenze e preferenze. È vero che grazie a Internet è diventato più semplice fare ricerche, ma anche più dispersivo, con il rischio di non venirne più a capo e farsi distrarre dalla troppa offerta presente in rete. In questa guida si esploreranno una serie di consigli e suggerimenti utili per aiutare a muoversi in questo mondo e trovare la mountain bike ideale, capace di garantire in un solo colpo performance elevate, comfort e sicurezza in ogni viaggio su due ruote. Che tu sia un principiante che si sta avvicinando per la prima volta a questo mondo o un ciclista esperto in cerca di un upgrade, trovare la bici perfetta richiede tempo, ricerca e attenzione ai dettagli.

Primo passo: stabilire un budget e definire le priorità

Partire da quelle che sono le disponibilità economiche: è questo il primo step da compiere quando si intende acquistare una mountain bike. A seconda della tipologia, il prezzo può variare notevolmente, con modelli che possono costare più di mille euro. A fare la differenza è anche l’esperienza maturata sulle due ruote: di acqua sotto i ponti ne passa tra una bici per principianti e una per professionisti, sia in termini di prestazioni che di prezzo. Facendo una stima, un ciclista occasionale o alle prime armi può affidarsi a un modello fino a 500 euro, con componenti base che permettono di percorrere percorsi semplici e non troppo impegnativi. Salendo nella fascia media, tra 500 e 1500 euro, sale anche la qualità e la durabilità della bici a livello di componenti, insieme alla dimestichezza di chi salirà in sella. Per esperti e appassionati che cercano prestazioni elevate e materiali di qualità meglio puntare su una tipologia da oltre 1500 euro. Già predisporre un budget farà restringere il campo di ricerca, evitando di spendere più del dovuto. C’è poi una questione di priorità da considerare: su che terreno viaggerò in prevalenza, qual è il mio livello di abilità, che utilizzo prevalente farò della mountain bike? Se prevedi di pedalare su percorsi misti come sentieri boschivi, terreni rocciosi o percorsi accidentati, avrai bisogno di una mountain bike con sospensioni adeguate e una struttura robusta. Se, invece, prevedi di utilizzare la bici su terreni più lisci e meno impegnativi, potresti optare per una hardtail (bici con sospensione anteriore) invece di una full suspension (sospensione completa). Toccando il tema abilità, se sei un principiante, una bici con geometria stabile e componenti facili da usare può aiutarti a migliorare le tue abilità. I ciclisti esperti, invece, potrebbero preferire una bici più tecnica e reattiva. E infine l’utilizzo: pensa a come userai principalmente la tua mountain bike: se prevedi lunghe escursioni, il comfort e la capacità di carico possono essere prioritari. Per l’uso competitivo, la leggerezza e le prestazioni saranno più importanti.

Addentrarsi nei tecnicismi

Gli esperti ci stanno super attenti, i principianti fanno più fatica a destreggiarsi, in ogni caso le caratteristiche tecniche sono uno degli aspetti principali da tenere a mente quando si acquista una mountain bike. Le sospensioni sono un elemento cruciale per il comfort e il controllo su terreni accidentati: possono essere hardtail, con una sola sospensione anteriore, più leggere, meno costose, richiedono minor manutenzione, o full suspension, con sospensioni sia anteriori che posteriori che garantiscono più comfort e controllo sui terreni difficili. Il materiale del telaio influisce su peso, rigidità e costo della bici: può essere in alluminio, carbonio, acciaio e titanio. Da non sottovalutare anche i pollici, ovvero le dimensioni delle ruote, che influenzano la maneggevolezza e la stabilità della bici. A comporre le ruote sono anche gli pneumatici, la cui scelta è cruciale per l’aderenza e la maneggevolezza: per esempio, pneumatici più larghi offrono maggiore trazione e comfort, ma aumentano il peso e la resistenza al rotolamento. C’è poi un discorso di freni, fondamentali per la sicurezza e il controllo, solitamente a disco idraulici o a disco meccanici. Infine, la geometria del telaio che influisce su come si comporta la bici tramite l’angolo del tubo sterzo (se aperto offre maggior stabilità nelle discese), mentre una maggiore distanza tra le ruote aumenta la stabilità, utile per percorsi veloci e discese tecniche.

Bici elettriche: meno fatica, più divertimento

Negli ultimi anni sta conoscendo un’espansione fortissima il mercato delle bici elettriche, di cui è possibile trovare un’ampia scelta sul sito di Atala Outlet , in virtù dei nuovi stili di vita legati alla sostenibilità e all’accessibilità: scegliendole si vanno a ridurre le emissioni di carbonio, senza contare che persone di diverse età e gradi di allenamento possono vivere le loro avventure all’aria aperta su due ruote con meno sforzo fisico e a velocità più elevate, arrivando a coprire anche distanze più lunghe in mezzo alla natura, anche in luoghi che prima sembravano irraggiungibili. A influenzare l’esperienza di guida il motore (se centrale offre un equilibrio migliore e una sensazione di pedalata più naturale), la capacità della batteria (determina l’autonomia della bici) e il sensore di pedalata (per un’assistenza più fluida e naturale). Per affrontare i terreni accidentati, con sospensioni robuste e pneumatici larghi, sono entrate in commercio le mountain e-bike (o e-MTB). Perfette per le lunghe escursioni invece le e-bike trekking che combinano caratteristiche delle e-bike da città e delle e-MTB.