Giornata dall’hamburger: Louis Burger lancia un panino maxi

Il 28 maggio si festeggia in tutto il mondo l’Hamburger Day: Louis Burger lancia il maxi panino “Non lo abbiamo Grosso”

Il 28 maggio si festeggia in tutto il mondo l’Hamburger Day: questo giorno è un tributo al piatto più iconico e amato al mondo, l’hamburger, un simbolo culinario che fa venire l’acquolina in bocca solo al pensiero. Gustoso e adatto ad ogni occasione, è un piacere da assaporare morso dopo morso.

Louis Burger, il rinomato food concept nato a Udine nel 2018 dall’ambizione di due giovanissimi Luigi Guarino e Carmela Froncillo, vuole festeggiare in grande stile: infatti lancia “Non lo abbiamo Grosso”, un burger estremamente grosso con hamburger di Chianina (180g), Prosciutto crudo di Parma, Crocchette di patate, Mozzarella di bufala e maionese…una vera delizia per il palato impossibile da mangiare in un morso solo!

UNA VERA E PROPRIA ESPERIENZA CULINARIA CON BURGER CHE RISPECCHIANO LA FILOSOFIA DEL MODELLO AEIO

Dall’Americaro, al Porkavacca, al Coccodè, fino al Frikata: pollo, manzo, variante vegan e senza glutine: Louis propone burger con combinazioni originali, porzioni abbondanti e nomi particolari…più livelli di gusto che possano soddisfare tutti i palati, il tutto nel rispetto del modello AEIO di Louis – Ama, Esagera, Ispira, Ora .

Il modello AEIO si riflette in un prodotto che viene considerato unico e porta con sé quattro valori fondanti: Ama : la scelta dei prodotti nasce da combinazioni che piacciono e vengono testati; Esagera : la scelta del pane e delle materie spesso sono improbabili, ma perfette per certi palati; Ispira : Louis è coraggioso e continua a rivalutare il suo prodotto, perché questo deve ispirare sempre a fare un 5% meglio rispetto a prima; Ora : La fantasia che diventa realtà, cioè quello che Louis ha sempre immaginato, un’idea che rende realtà e quindi ora. Esiste nel momento in cui viene creata.

Louis , inoltre, rivoluziona il settore e porta un concetto assolutamente straordinario: nel panorama del mercato ristorativo dove tutto è sempre più frenetico e le persone vivono il momento del pasto come un qualcosa di fugace, sempre più frequentemente si ricorre al delivery o al take away senza vivere con occhi aperti la bellezza di un’esperienza culinaria di qualità.

E’ proprio “esperienza” la parola chiave del brand: con sedi anche a Pordenone e Trieste, Louis Burger si distingue per offrire prodotti di alta qualità in uno spazio dove chiunque possa sentirsi libero di esprimersi e vivere un’esperienza culinaria senza precedenti.

Louis vuole posizionarsi diversamente nel settore definendosi proprio un food concept, “un luogo dove succedono cose”, distaccandosi così dall’etichetta di fast food e slow food, offrendo invece un’esperienza di qualità culinaria superiore. Ogni hamburger è un’opera d’arte, realizzato con ingredienti freschi, premium e selezionati con cura, pronto a deliziare i palati più esigenti.