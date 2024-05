Ultima settimana per “La volta buona” su Rai 1: gli ospiti di Caterina Balivo

Ultima settimana di stagione per “La Volta Buona”, il programma condotto tutti i giorni da Caterina Balivo dalle 14.00 alle 16.00 su Rai 1: gli ospiti

Ultima settimana di stagione per “La Volta Buona”, il programma condotto tutti i giorni da Caterina Balivo dalle 14.00 alle 16.00 su Rai 1. Da lunedì 27 a venerdì 31 maggio tanti gli ospiti che, come sempre, passeranno nel salotto pomeridiano per raccontarsi, sottoponendosi ai tipici giochi che caratterizzano le interviste. Immancabile anche il commento dell’attualità, che ogni giorno apre il programma.

Ospiti di lunedì 27 maggio, Rosanna Fratello, Marco Ligabue, che ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo, e gli chef Gianfranco Vissani e Rosy Chin. Martedì 28 maggio ci saranno in studio Miriana Trevisan e Susanna Messaggio, per un ricordo a Mike Bongiorno, a pochi giorni dalla data in cui avrebbe compiuto 100 anni.

A seguire, passeranno in studio Dario Ballantini e Ditonellapiaga. Nel corso della puntata di mercoledì 29 maggio, a “La Volta Buona” ci saranno Donatella Rettore, Mirea Flavia Stellato, Marco Maddaloni e il cantante Rosario Miraggio. Giovedì 30 maggio Alessandra Celentano, Camilla Semino Favro, protagonista in prima serata su Rai 1 del biopic su Paolo Villaggio, “Come è umano lei”, Sergio Assisi e Barbara Foria. Infine, a chiudere la settimana e la stagione, venerdì 31 maggio, ci saranno Orietta Berti, Gilles Rocca e La Sad. Come di consueto, appuntamento con i giochi per il pubblico da casa, per vincere il montepremi in palio indovinando la sfera vincente e superando la prova a essa associata.