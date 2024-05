Sindrome di Dravet: risultati positivi per il candidato STK-001

Risultati positivi per due studi clinici in aperto di fase 1/2a e i rispettivi studi di estensione in aperto (OLE) di STK-001 per il trattamento della sindrome di Dravet in pazienti di età compresa tra 2 e 18 anni, con frequenza delle crisi epilettiche ridotta fino all’85% a 3 mesi. Li ha diffusi, in un comunicato, l’azienda produttrice Stoke Therapeutics.

STK-001 è un oligonucleotide antisenso (ASO) sperimentale brevettato che il produttore ritiene abbia il potenziale per essere la prima terapia modificante la malattia per affrontare la causa genetica della sindrome di Dravet, un’epilessia genetica grave e progressiva caratterizzata da convulsioni frequenti, prolungate e refrattarie, che iniziano entro il primo anno di vita. La sindrome di Dravet è difficile da trattare e ha una prognosi infausta a lungo termine.

STK-001 è progettato per aumentare l’espressione della proteina NaV1.1 sfruttando la copia non mutante (wild-type) del gene SCN1A per ripristinare i livelli fisiologici di NaV1.1, riducendo così sia l’insorgenza di convulsioni che le significative comorbilità non convulsive. STK-001 ha ottenuto la designazione di farmaco orfano dalla FDA e dall’EMA e la designazione di malattia pediatrica rara dalla FDA come potenziale nuovo trattamento per la sindrome di Dravet.

Forte riduzione delle crisi convulsive

L’analisi di 19 partecipanti che sono stati trattati con una, due o tre dosi da 70 mg ha rivelato una sostanziale riduzione della frequenza delle crisi convulsive rispetto al basale sia a 3 che a 6 mesi. I partecipanti alla coorte monodose hanno sperimentato una riduzione mediana del 43% a 3 mesi e del 57% a 6 mesi. I partecipanti alla coorte due o tre dosi hanno visto una riduzione mediana rispettivamente dell’85% e del 74%.

Un totale di 68 dei 74 partecipanti eleggibili che hanno completato il trattamento negli studi parentali hanno continuato il trattamento in uno dei due OLE, con 57 su 68 rimanenti per un ulteriore trattamento.

Tra i pazienti che hanno ricevuto 30 mg o 45 mg di STK-001 negli studi parentali e che hanno continuato il trattamento ogni 4 mesi negli OLE, i dati hanno mostrato riduzioni coerenti e durature della frequenza delle crisi convulsive nel corso del trattamento.

Miglioramenti clinicamente significativi sono stati riportati anche dal basale a 12 mesi in più misure di cognizione e comportamento, inclusi più sottodomini della Vineland Adaptive Behavior Scale (VINELAND-3).

STK-001 è risultato anche generalmente ben tollerato, con il 30% dei partecipanti che ha sperimentato un evento avverso emergente dal trattamento (TEAE) correlato al farmaco e il 22% che ha riportato un TEAE grave, con tutti gli eventi tranne uno non correlati al farmaco in studio.

Miglioramenti in molteplici misure di cognizione e comportamento

«La totalità di questi dati fornisce prove convincenti che supportano il potenziale per STK-001 di essere un farmaco modificante la malattia per i pazienti con sindrome di Dravet trattando la causa sottostante della malattia, piuttosto che solo i sintomi» ha detto il CEO di Stoke, Edward M. Kaye, nel comunicato.

«STK-001 è il primo farmaco in fase di sviluppo a dimostrare riduzioni sostanziali e durature della frequenza delle crisi epilettiche e miglioramenti in molteplici misure di cognizione e comportamento» prosegue Kaye. «Questi effetti sono stati osservati in pazienti che stavano già assumendo i migliori farmaci antiepilettici disponibili, il che conferma il nostro meccanismo d’azione e il nostro approccio altamente differenziato al trattamento di questa malattia».

«Per decenni, l’obiettivo primario del trattamento della sindrome di Dravet è stato quello di controllare la frequenza e la gravità delle convulsioni, ma – come possiamo vedere dai dati di storia naturale – molti pazienti sperimentano ancora alti tassi di frequenza delle crisi e rimangono sempre più indietro nel loro sviluppo neurologico» ha detto Joseph Sullivan, Professore di Neurologia e Pediatria e Direttore del Centro di Eccellenza per l’Epilessia Pediatrica presso l’Università della California di San Francisco.

«Una riduzione del 50% delle convulsioni è una misura importante dell’efficacia clinica, quindi una riduzione dell’80% in aggiunta a qualsiasi beneficio che i pazienti potrebbero già ottenere dal loro regime antiepilettico di base è profonda» ha sottolineato Sullivan. «L’ulteriore evidenza di miglioramenti in abilità come la comunicazione, il comportamento, la socializzazione e il movimento distingue questo approccio da tutto ciò che abbiamo visto fino ad oggi e segna il nostro ingresso in una nuova era nel trattamento della sindrome di Dravet».

Sulla base dell’autorizzazione della FDA e dei dati degli studi, l’azienda ha detto che prevede di incontrare le agenzie regolatorie per discutere uno studio registrativo in sospeso che include dosi iniziali da 70 mg seguite da un dosaggio continuato a 45 mg.

