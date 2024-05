Roma: festeggiano il matrimonio al Bar Kafejo alla Garbatella

La curiosa scelta fatta da Eleonora e Daniele, una coppia di neo sposi che a Roma, dopo le nozze, ha invitato tutti al Kafejo, alla Garbatella

La festa di matrimonio? Al bar. E’ la scelta curiosa fatta da Eleonora e Daniele, che a Roma, dopo le nozze, hanno invitato tutti al Kafejo, alla Garbatella. Una possibile nuova moda, una soluzione magari per i giovani per festeggiare tutti insieme limitando le spese, ma in realtà per gli sposi in questo caso è stata soprattutto una scelta di cuore, perché è lì che è nato il loro amore.

E così, in una bella giornata di sole romana, avventori del bar e passanti si sono ritrovati inaspettatamente a condividere anche loro una festa di matrimonio con tanto di musica dal vivo e balli. E gli auguri ricevuti dagli sposi sono andati ben oltre quelli degli invitati. Per qualcuno forse una scelta troppo ‘semplice’, ma per Eleonora e Daniele una festa piena di significato.

FONTE: AGENZIA DI STAMPA DIRE (WWW.DIRE.IT)