Previsioni meteo 27 maggio 2024: arriva l’anticiclone delle Azzorre

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 27 maggio 2024: tempo più stabile su tutte le regioni grazie alla rimonta dell’anticiclone delle Azzorre

Il mese di maggio, che per larga parte ha visto protagonista il maltempo, si avvia alla conclusione con condizioni meteo in deciso miglioramento. Tutto merito dell’anticiclone delle Azzorre che dalla giornata di oggi garantirà maggiore stabilità. Assieme a questo miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia avremo anche un lieve rialzo termico, ma senza caldo eccessivo con valori solo leggermente sopra le medie del periodo. Inoltre, con tale configurazione, saranno ancora possibili temporali pomeridiani soprattutto su Alpi e Appennini.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 27 maggio 2024.

Al Nord: Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con piogge sparse su Alpi e Appennino. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali in sconfinamento anche sulla Pianura Padana. In serata e nella notte ancora instabilità con residue piogge sparse. Temperature minime in rialzo e massime stazionarie. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, isolate piogge tra Umbria e Marche. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni sparsi, specie nelle zone interne. In serata e nottata tempo in miglioramento con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse ma con tempo asciutto, deboli piogge sulla Calabria. Al pomeriggio locali acquazzoni in sviluppo lungo l’Appennino, più asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e nottata ancora nubi in transito ma senza fenomeni. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

