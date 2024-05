Pale Blue Eyes dal vivo domenica 30 giugno al Boem Festival di Bogliasco

Concerti: il trio dream pop Pale Blue Eyes sarà dal vivo domenica 30 giugno al Boem Festival di Bogliasco (GE)

Dopo aver girato i palchi dei più grandi festival europei, la band dream pop del South Devon Pale Blue Eyes annuncia una data con cui tornerà live in Italia per l’estate 2024: il trio si esibirà al Boem Festival di Bogliasco (GE) nella serata di domenica 30 giugno. Lo show è a ingresso gratuito.

PALE BLUE EYES

30 giugno 2024 – BOEM FESTIVAL – Bogliasco (GE)

Ingresso gratuito

I Pale Blue Eyes sono un giovane trio formatosi nel South Devon, nel sud-ovest del Regno Unito. Il loro singolo di debutto è uscito nel 2021 per l’etichetta del gruppo, Broadcast Recordings.

Souvenir, il loro primo album, è stato pubblicato nel 2022 per l’etichetta Full Time Hobby. Il disco è stato mixato e masterizzato da Dean Honer (The Moonlandingz, Róisín Murphy, IMonster, Human League).

Il secondo disco This House, è stato pubblicato nel settembre 2023 sempre per Full Time Hobby. Come per il debutto del 2022, l’album è stato accolto calorosamente sia dalla stampa che dal web.

I PBE hanno guadagnato un posto fisso della playlist di BBC 6 Music, registrando anche sessions per DJ come Marc Riley. La band è ora impegnata in un fitto programma di tournée. Di recente hanno supportato band importanti come Public Service Broadcasting, Sea Power, Slowdive e W.H. Lung – e sono apparsi in festival come Glastonbury, Sea Change, The Great Escape, Krankenhaus, Boardmasters, Kite, Sŵn, Deer Shed e Mutations.