Matteo Nerbi nelle librerie con “Utrum e altri racconti di Voce Narrante”

L’autore carrarese Matteo Nerbi ha esordito sul panorama editoriale con “Utrum e altri racconti di Voce Narrante” (Edizioni GFE di Roma), ricevendo con il racconto “Il fantastico mondo di Zic” il primo premio nella categoria all’interno del concorso letterario di poesia e narrativa “Gianni Di Benedetto e Piero Franzosa” 7^ edizione 2024 e classificandosi al quinto posto al IV Premio Internazionale Fëdor Dostoevskij nella sezione “Romanzo inedito o raccolta di racconti”.

L’opera è una raccolta di quattro racconti fondati sull’indagine introspettiva, la solitudine e una “critica di genere”, ma gli elementi comuni non coinvolgono soltanto le tematiche affrontate, ovvero l’oggetto del narrato, bensì anche la cifra stilistica voluta dall’autore.

In ogni pagina, infatti, egli stesso svolge il ruolo di protagonista minore, sotto le spoglie della Voce Narrante, che spesso si intromette per esprimere un punto di vista proprio, differente dai propri personaggi, o semplicemente per lasciare un frammento di riflessione, che sia spunto di approfondimento, ad esempio, su questioni sociologiche.

Ancora, sotto l’aspetto stilistico, in tutti e quattro i racconti è fatto ricorso all’uso della “metafora musicale”, come modalità per illustrare sentimenti ed emozioni provati dai personaggi, così come dalla stessa Voce Narrante, e per farle vivere al lettore, anche attraverso l’ascolto di brani particolari, linkati nel testo per consentire una esperienza che sia anche auditiva, come se si trattasse di un “libro sensoriale”.

“Quando ho pensato di ‘scrivere’ l’ho fatto per il divertimento di ‘provarci’, ma è una sensazione durata pochissimo, perché è diventata subito una cosa ‘seria’ – ha dichiarato Matteo Nerbi.

Sì, perché mi sono detto che raccontare una ‘bella storia’ di fantasia, come tante che si leggono, non sarebbe servito a nessuno, né all’autore né ai suoi lettori.

Ho compreso che sotto la superficie della mia narrativa avrebbe dovuto esserci un messaggio sottocutaneo ben più profondo, e che si può intendere compendiato nel titolo stesso: Utrum.

Utrum, come l’avverbio interrogativo nella lingua latina antica, il ‘forse che’ per eccellenza, che per me rappresenta ‘l’umiltà del dubbio’, ovvero l’approccio alla vita per cui occorre sempre prima comprendere gli altri, per sperare poi di comprendere veramente se stessi”.

Ognuno dei racconti, inoltre, custodisce un suo segreto.

Chi è Ted Connely, protagonista di Utrum, cittadino londinese immerso nella solitudine, assieme al fratello gemello Josch, fobico ed incapace di relazionarsi con il prossimo?

Qual è il segreto di Zic, personaggio indefinito, dal nome onomatopeico, che si muove in un suo Fantastico Mondo, in cui non c’è sera tra due mattine? E perché la musica è imprescindibile per lui?

Cosa riserverà il destino per Mina, dopo i suoi mattutini Fretta, Moka, Freddo?

La genesi del mondo di Zic, le radici delle antropofobie dei gemelli Connely, o il destino di Mina, sono segreti che disvelerà la lettura, portandovi sino alle pagine di Antrum, che rappresentano quella soglia sull’oltre, semplice da varcarsi per ciascuno di noi più di quanto si possa immaginare. E per chi avrà curiosità di affacciarsi in quell’oltre, la soglia è lì in quelle pagine.

Una menzione a sé merita la “copertina d’autore”, ovvero una vera e propria opera d’arte a parte, realizzata per Matteo Nerbi dall’Artista Sergio Vanello, pittore e docente di discipline pittoriche, a sua volta autore già affermato di graphic novels (tra cui La metamorfosi di Kafka, i racconti di Lovecraft), e che collabora stabilmente con la rivista Linus. Si tratta di un’istantanea colta da un momento cruciale del secondo racconto “Utrum”, che poi conferisce anche il titolo alla raccolta stessa.

Titolo: “Utrum e altri racconti di Voce Narrante”

Edizioni GFE di Roma

Uscita febbraio 2024

Lingua‏: ‎Italiano

Copertina flessibile: ‎122 pagine

ISBN-13: ‎979-1281164260

ASIN‏: ‎B0CV4NWBPK

Costo: Euro 13,50