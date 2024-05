I sintomi dell’infarto a “Elisir” stamani su Rai 3

Sintomi e cure per l’infarto a “Elisir” in onda stamani su Rai 3. Sudore, nei e ciliegie gli altri temi della puntata

Nella puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda lunedì 27 maggio alle 10.40 su Rai 3, la rubrica iniziale sarà dedicata alle fake news su un fenomeno fisiologico che riguarda tutto l’anno, ma che nei mesi estivi assume contorni più vistosi a volte imbarazzanti: il sudore. A spiegare il modo corretto di affrontare questo problema sarà la dottoressa Emmanuela Guiducci, medico di famiglia della Asl Roma 1.

Nello spazio seguente il professor Gino Gerosa, direttore dell’UOC di Cardiochirurgia presso l’Azienda Ospedale – Università di Padova, parlerà di sintomi, cause e cure per l’infarto: quali sono i segnali che permettono di riconoscerlo in tempo?

La rubrica “Mi dica dottore” si occuperà invece di nei e sole. Come proteggere la propria pelle dai raggi solari e cosa fare se compaiono nuovi nei o macchie? In studio la dottoressa Anna Carbone, dermatologa presso l’Unità di Dermatologia Oncologica dell’IFO – San Gallicano di Roma. La puntata si chiuderà all’insegna della frutta di stagione: le ciliegie. Maria Grazia Carbonelli, direttrice dell’Unità Operativa di Dietologia e Nutrizione Clinica presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma, illustrerà le proprietà e i benefici per la salute di queste delizie per il palato.