I Little Less Pain pubblicano l’album “Rebound Theory”

I Little Less Pain, la vibrante alternative rock band originaria lombarda, sono entusiasti di annunciare il lancio del loro nuovo EP, “Rebound Theory”

I Little Less Pain, la vibrante alternative rock band originaria lombarda, sono entusiasti di annunciare il lancio del loro nuovo EP, “Rebound Theory” ( https://open.spotify.com/intl-it/album/3g9C168kWqVFxE0depCZ4Y?si=xg4xKiv1SqqDTFhSjxm7jg ), disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.

Dopo un anno ricco di singoli di successo e sperimentazione musicale, “Rebound Theory” rappresenta il completamento della prima era della band, un viaggio che ha visto I Little Less Pain emergere come una delle voci più innovative del panorama rock italiano.

Con questa raccolta di singoli, i fan potranno rivivere i momenti salienti della carriera della band, dal debutto con Burn and Drown fino alle canzoni che hanno conquistato l’attenzione sia in patria che all’estero.

In aggiunta ai singoli già amati dai fan, “Rebound Theory” include una bonus track esclusiva: “Hummingbird” ( https://open.spotify.com/intl-it/track/3NXVyM5eLzBIrT6M2Pkogw?si=04560fbda1f84ddc ). Questo brano inedito, un’esplosione di rap rock dal groove accattivante, cattura perfettamente lo spirito energico e innovativo di Little Less Pain. Il video performance che accompagna “Hummingbird” ( https://youtu.be/E3Nj9FvJ-iU?si=pgmvneWdl73RecvX ) è un’ode visiva alla libertà e all’indipendenza, e rappresenta il perfetto complemento alla musica travolgente della band. Lara, voce di Little Less Pain, condivide il suo entusiasmo per questo nuovo capitolo nella carriera della band:

“Siamo incredibilmente orgogliosi di tutto ciò che abbiamo realizzato con ‘Rebound Theory’. Questo EP rappresenta davvero il nostro percorso artistico e siamo entusiasti di condividerlo con i nostri fan.”

Fabri, il batterista della band, aggiunge: “Speriamo che ‘Rebound Theory’ possa essere apprezzato dai nostri fan come un tributo al nostro impegno e alla nostra dedizione alla musica. Non vediamo l’ora di continuare questo viaggio insieme e di esplorare nuovi orizzonti sonori nel futuro.”

“Rebound Theory” è ora disponibile per l’ascolto su tutte le piattaforme digitali. Non perdete l’occasione di immergervi nell’universo sonoro unico di Little Less Pain e di scoprire la magia di “Hummingbird”.