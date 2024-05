Farmaci per tumore alla prostata: Novartis acquisisce ARV-766 di Arvinas

Novartis potenzia la sua pipeline di farmaci contro il cancro alla prostata con un accordo del valore potenziale di oltre 1 miliardo di dollari per i diritti di ARV-766 di Arvinas

Novartis sta potenziando la sua pipeline di farmaci contro il cancro alla prostata con un accordo del valore potenziale di oltre 1 miliardo di dollari per assicurarsi i diritti globali di ARV-766 di Arvinas, un degradatore orale della proteina del recettore degli androgeni (AR) pronto a passare alla fase III di sperimentazione.

Sebbene negli anni la casa farmaceutica svizzera abbia profuso risorse per la scoperta di degradatori proteici – tra cui una partnership con Dunad Therapeutics del valore di 1,3 miliardi di dollari in biobucks e una collaborazione quadriennale con Orionis Biosciences – ARV-766 sarà il suo primo programma in fase clinica per questa modalità.

Arvina riceverà 150 milioni di dollari in anticipo e potrà ottenere fino a 1,01 miliardi di dollari in milestone legate ai progressi di sviluppo, normativi e commerciali di ARV-766, oltre a royalties graduali. Novartis, che ha recentemente dichiarato di voler espandere le indicazioni del suo trattamento radioligandistico per il cancro alla prostata Pluvicto, assumerà tutte le future responsabilità di R&S e commercializzazione di ARV-766, un prodotto della piattaforma PROTAC di Arvinas per la degradazione delle proteine.

In base all’accordo, Novartis riceverà anche AR-V7, un programma preclinico destinato al trattamento del carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione (mCRPC). AR-V7 è una variante del recettore degli androgeni.

L’accordo consente a Novartis di sfruttare il nuovo meccanismo di targeting dei PROTAC, che induce la degradazione delle proteine che causano la malattia anziché limitarsi a inibirle. Secondo Arvinas, ARV-766 ha dimostrato attività in modelli preclinici di tumori AR wild-type e di tumori con mutazioni o amplificazioni AR, che possono causare resistenza alle terapie attuali.

“Riteniamo che l’esperienza e le dimensioni di Novartis amplieranno lo sviluppo di ARV-766 e il suo potenziale come primo e migliore trattamento per i pazienti affetti da cancro alla prostata”, ha dichiarato John Houston, CEO di Arvinas, in un comunicato dell’azienda di giovedì.

Dati intermedi promettenti

Alla fine dello scorso anno, Arvinas ha riportato i dati intermedi di Fase I/II per ARV-766 al congresso della Società Europea di Oncologia Medica (ESMO). Nei pazienti affetti da mCRPC che presentavano una qualsiasi mutazione del dominio di legame del ligando dell’AR, ARV-766 ha dimostrato una risposta al PSA50 del 41%, con una percentuale che saliva al 50% in quelli con la mutazione L702H.

“La crescente prevalenza della mutazione L702H significa che un maggior numero di pazienti potrebbe potenzialmente beneficiare del più ampio profilo di efficacia offerto da ARV-766”, ha dichiarato Daniel Petrylak, uno sperimentatore che ha partecipato agli studi su ARV-766, dopo la prese.