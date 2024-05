Fabrizio D’Ascienzo guida il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Inail

Insediato il nuovo Consiglio di amministrazione dell’Inail. Il commissario straordinario Fabrizio D’Ascenzo, assume l’incarico di presidente: ecco i consiglieri

La sede dell’Inail di via Quattro Novembre ha ospitato a Roma, alla presenza del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, la riunione di insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione dell’Istituto, nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 13 marzo. Oltre a Fabrizio D’Ascenzo, che dopo aver ricoperto negli ultimi 10 mesi il ruolo di commissario straordinario assume l’incarico di presidente, ne fanno parte i consiglieri Danilo Battista, Nunzia Catalfo, Caterina Grillone e Maurizio Giuseppe Millico.

In attesa della nomina del dg la guida della tecnostruttura affidata a Giuseppe Mazzetti. Come previsto dal decreto legge n. 51 del 10 maggio 2023, che ha riformato l’ordinamento degli enti previdenziali pubblici, con l’insediamento del nuovo Cda, che resterà in carica per il prossimo quadriennio, si conclude il mandato del direttore generale Andrea Tardiola. In attesa della designazione del nuovo dg, che sarà nominato dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali su proposta del Consiglio di amministrazione, la tecnostruttura sarà guidata dal direttore generale vicario Giuseppe Mazzetti.

Calderone: “L’obiettivo comune è la diffusione della cultura della sicurezza”. Intervenendo nel corso della riunione, il ministro Calderone ha rivolto al presidente D’Ascenzo e al nuovo Consiglio di amministrazione Inail gli auguri di buon lavoro, ribadendo “l’importanza dell’azione e dell’impegno dell’Istituto sul prioritario tema della sicurezza sul lavoro” e sottolineando “la costante attenzione all’operato dell’Inail in sinergia tra Ministero, ente e mondo del lavoro, con l’obiettivo di diffondere sempre più la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e, in generale, della sicurezza delle persone”.

D’Ascenzo: “Con il governo piena sintonia e condivisione”. Dopo aver ringraziato il ministro del Lavoro “per la partecipazione alla cerimonia di insediamento del Consiglio di amministrazione e per la sua costante attenzione verso il tema della salute e sicurezza sul lavoro”, D’Ascenzo ha assicurato “la piena sintonia e condivisione di obiettivi con il governo e la stretta sinergia con tutte le istituzioni”, dicendosi “certo che insieme ai consiglieri, in un clima di proficua collaborazione con gli Organi dell’Istituto, affronteremo le sfide del cambiamento, garantendo il pieno supporto dell’Inail per una revisione della legislazione che risponda al mutato scenario del mondo del lavoro e dunque all’esigenza di ammodernamento del quadro normativo e organizzativo”.

“Metteremo in campo tutte le azioni necessarie a contrastare gli infortuni”. “Sarà inoltre nostro dovere – ha aggiunto il presidente dell’Istituto – insieme al personale Inail che con impegno e dedizione onora ogni giorno l’innegabile vocazione sociale dell’ente, mettere in campo tutte le azioni necessarie a contrastare il drammatico fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Ringrazio, infine, il direttore generale uscente per il lavoro svolto in questi anni”.