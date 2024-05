Edizioni Mediterranee riporta in libreria “Animali umani” di Frank Hamel

Dai processi ai lupi mannari del 1521, alle donne-uccello, ai serpenti umani e ai famigli delle streghe, la ricerca di Frank Hamel spazia in ambito mitologico e storico con il rigore di uno studioso. Vengono analizzate cerimonie religiose e pratiche occulte per mostrarci come tali creature fantastiche siano diventate parte della nostra cultura.

Il libro contiene inoltre documenti e resoconti storici che provano come certi uomini e donne possano trasformarsi in animali. Le cause della trasformazione sono varie: il

contatto con un animale mannaro, indossare una pelle di animale, ungerne il corpo con un unguento e tanti altri espedienti, magici e non.