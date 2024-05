Stasera su Rai Movie a New York con “Single ma non troppo”: la trama del film

Amore a New York con “Single ma non troppo” di Christian Ditter, con Dakota Johnson, Rebel Wilson, Leslie Mann, Alison Brie: la trama del film in onda su Rai Movie

Trovare l’anima gemella non è facile, tanto meno nella megalopoli: su Rai Movie, domenica 26 maggio alle 21.10, c’è “Single ma non troppo”. È la storia di Alice, ragazza carina e un po’ ingenua che dalla provincia si trasferisce a New York in cerca di qualche emozione. L’amica Robin, molto più scafata di lei, la introduce al mondo del divertimento notturno newyorkese.

Alle sgangherate vicende delle due ragazze si aggiungono quella di Meg, sorella di Alice, che vuole un figlio ma non ha un compagno, e quella di Lucy che invece cerca di trovare l’amore online. Il solco di “Single ma non troppo” è chiaramente tracciato da “Sex and the City” e i suoi derivati: si ride, ma si riflette anche sulla qualità consumistica che troppo spesso accompagna, ai giorni nostri, le relazioni amorose.

“Single, ma non troppo” (How to Be Single, Usa 2016) di Christian Ditter, con Dakota Johnson, Rebel Wilson, Leslie Mann, Alison Brie.