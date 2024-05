Previsioni meteo 26 maggio 2024: le piogge si spostano al Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 26 maggio 2024: miglioramento del tempo al Nord e al Centro, precipitazioni sulle regioni meridionali

Il fine settimana, iniziato con condizioni meteo instabili su buona parte dell’Italia, si chiude con un deciso miglioramento soprattutto al Centro-Nord. La perturbazione infatti scivolerà nelle prossime ore verso le regioni meridionali, dove avremo piogge sparse di debole intensità, mentre sulle aree centro-settentrionali della Penisola il clima sarà asciutto e in prevalenza soleggiato. Domani e nella prima parte della settimana il tempo risulterà prevalentemente stabile su tutta l’Italia: attenzione a possibili acquazzoni e temporali soprattutto di stampo pomeridiano al Nord e zone interne del Centro. Sotto il profilo termico poche variazioni: potremmo avere valori vicini alle medie del periodo o anche poco al di sotto specie sulle Isole Maggiori.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 26 maggio 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con locali piogge su Emilia Romanga e regioni di Nord-Est, più asciutto altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi. In serata e nottata tempo in graduale miglioramento con nuvolosità in transito e schiarite. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole in transito su tutti i settori con precipitazioni sparse. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo con deboli fenomeni possibili su tutte le regioni. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrional. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse su tutti i setori con piogge possibili su Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni sugli stessi settori, generalmente di debole intensità. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile salvo residue piogge su Puglia, Calabria e Sicilia. Temperature minime in rialzo e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .