L’oroscopo di oggi, domenica 26 maggio 2024: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, domenica 26 maggio 2024, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Nel corso dei prossimi giorni devi evitare complicazioni. La giornata suggerisce di prendersi dei momenti di relax.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Non è il momento di restare a guardare, potrebbe nascere un nuovo amore, e le coppie che si vogliono bene fanno progetti in grande stile. Credo che ci siano dei motivi per cui qualcuno sia in procinto di cambiare vita.

Gemelli

Sei stranito, nervoso, forse anche imbarazzato da alcune situazioni che stai vivendo male. Non recuperare un amore per aver l’ultima parola.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Una giornata che può riportare l’amore. Nulla può mettere in discussione il tuo valore.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Puoi vincere una grande sfida in questo periodo particolare della tua vita. Una persona Acquario o Sagittario potrebbe darti buoni consigli per vivere meglio anche i giorni seguenti.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Giornata sottotono. Accusi stanchezza o agitazione.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Questo è un giorno un po’ stancante, tra oggi e domani polemiche o difficoltà. Attenzione alle spese eccessive!

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Cerca di fare le tue scelte, le tue decisioni, ma soprattutto di recuperare forza fisica perché ti senti stanco. Piccole polemiche in amore.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Ti consiglio, se devi affrontare un discorso importante, di muoverti oggi. Il fascino personale ti aiuterà, ma la stanchezza non è poca e bisogna contrastarla.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Le coppie nate da poco fanno buoni progetti per il futuro. Guarda al futuro con ottimismo.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Decisamente un giorno nervoso! Per ricucire un legame trova le parole più giuste. Se sei insoddisfatto o troppo in crisi cerca di chiarire prima di tutto con te stesso, cosa vuoi davvero.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Non tornare su vecchi discorsi che hai già affrontato nel passato, torna la forza, la capacità di analisi e di sintesi ma in questi giorni non hai molta voglia di divertirti.