Novo Nordisk sigla accordo con startup di Flagship Pioneering

Novo Nordisk raddoppia la sua ricerca di nuovi farmaci per l’obesità, siglando un accordo con la startup Metaphore Biotechnologies di Flagship Pioneering

Novo Nordisk raddoppia la sua ricerca di nuovi farmaci per l’obesità, siglando un accordo potenzialmente lucrativo con la start-up Metaphore Biotechnologies di Flagship Pioneering per sviluppare fino a due farmaci multitarget utilizzando la piattaforma MIMIC della biotech.

La casa farmaceutica danese potrebbe sborsare fino a 600 milioni di dollari in pagamenti anticipati e milestone, oltre a royalties, alimentando la speranza che l’approccio di mimetismo molecolare di Metaphore, basato sull’apprendimento automatico, possa sbloccare una nuova classe di farmaci ad azione prolungata e più potente, mirati al recettore GLP-1 e alle vie correlate dell’obesità.

‘Mimi molecolari’

“La piattaforma di Metaphore mira a imitare le interazioni tra le molecole con una precisione impressionante, catturando le loro dinamiche naturali nel punto di interfaccia, portando potenzialmente a terapie che richiedono dosaggi poco frequenti”, ha osservato Uli Stilz, responsabile del Bio Innovation Hub di Novo Nordisk. L’approccio isola sistematicamente i farmacofori – le caratteristiche essenziali in cui un farmaco si lega al suo bersaglio – e progetta “mimici molecolari” che vengono poi potenziati con proprietà terapeutiche perfezionate, come la funzione, la selettività e il multi-targeting.

La piattaforma MIMIC di Metaphore sosterrà lo sviluppo di questi candidati GLP-1 di nuova generazione creando mappe ad alta risoluzione di quello che la biotech chiama il “farmacoforo”, ovvero le caratteristiche essenziali di una molecola che può dare il via a una cascata specifica. MIMIC utilizza poi questi farmacofori come basi per nuovi candidati terapeutici, le cui caratteristiche possono a loro volta essere perfezionate. Per esempio, i composti progettati da MIMIC possono avere una migliore specificità e selettività per il loro bersaglio o avere affinità multiple, emivita più lunga e altre funzionalità simili, secondo Metaphore.

La collaborazione deriva dalla partnership strategica di Novo Nordisk con Flagship Pioneering iniziata a partire dal 2022. Si tratta inoltre del terzo accordo nell’ambito dell’alleanza, dopo quelli annunciati all’inizio dell’anno con Cellarity e Omega Therapeutics per lo sviluppo di nuovi trattamenti per l’obesità e la steatoepatite associata a disfunzione metabolica (MASH).

Nell’ambito dell’ultimo accordo, i partner lavoreranno per far avanzare i programmi fino allo sviluppo preclinico, dopodiché Novo Nordisk potrebbe decidere di passare alla sperimentazione clinica.

Futuro round di finanziamento

Oltre ai 600 milioni di dollari in milestone iniziali, di sviluppo e commerciali, e alle potenziali royalties da dividere con Pioneering Medicines, l’unità di sviluppo farmaci interna a Flagship, Novo Nordisk coprirà anche i costi di ricerca e parteciperà a un futuro round di finanziamento per Metaphore. La biotecnologia è stata lanciata nel 2023 con 50 milioni di dollari da Flagship.

Con oltre 800 milioni di adulti affetti da obesità a livello globale, l’industria farmaceutica ha cercato attivamente di sviluppare nuovi trattamenti che potessero sfidare la pole position di Novo Nordisk con Wegovy (semaglutide).Da parte sua, la casa farmaceutica danese continua a innovare anche in questo settore, con una pipeline per l’obesità che comprende una versione orale di Wegovy da assumere una volta al giorno e CagriSema, un’iniezione a dose fissa da assumere una volta alla settimana che combina semaglutide con l’analogo dell’amilina cagrilintide. Entrambi i programmi sono attualmente in fase III.

L’azienda sta inoltre lavorando a forme orali e sottocutanee una volta al giorno di amicretina, un co-agonista a lunga durata d’azione di GLP-1 e amilina.