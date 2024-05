Morte Angelo Onorato, la figlia sui social denuncia l’omicidio

Morte Angelo Onorato, la denuncia della figlia Carolina sui social: “Mio padre è stato ammazzato, nessuno si azzardi a dire che si è suicidato”

Mentre proseguono le indagini sulla morte dell’imprenditore Angelo Onorato, marito dell’eurodeputata della Dc Francesca Donato, la figlia Carolina sui social, afferma la sua convinzione: “Mio padre è stato ammazzato”. “Mio padre non era una persona che avrebbe mai lasciato la sua famiglia”, ha scritto la ragazza spiegando che “per come io stessa e mia madre lo abbiamo trovato vi dico che non è un suicidio ma un omicidio. Che nessuno osi dire o pensare che mio padre si sia suicidato”.

L’architetto Angelo Onorato, marito dell’eurodeputata della Dc Francesca Donato, è stato trovato morto, a Palermo, su una bretella parallela all’autostrada A29 per Mazara del Vallo. Il cadavere di Onorato, titolare di un negozio di arredamenti, è stato ritrovato all’interno della sua auto. Aveva una fascetta di plastica, di quelle usate solitamente dagli elettricisti, attorno al collo.

“ANGELO È MORTO, ME L’HANNO UCCISO”

A dare l’allarme è stata la stessa Donato, che dalle 12 non aveva più notizie del marito. L’eurodeputata ha cercato di localizzare Onorato attraverso il Gps del cellulare, facendo la macabra scoperta. A quel punto una frase affidata in chat ai dirigenti della Dc: “Angelo è morto, me l’hanno ucciso”. Per tutto il pomeriggio di sabato la polizia scientifica ha lavorato sul luogo del ritrovamento dell’auto, una Range Rover verde petrolio, all’interno della quale è stato ritrovato il cadavere.