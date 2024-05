La cantautrice Lucrezia torna con il nuovo singolo “Mirtilli”

“Mirtilli” è il nuovo singolo di Lucrezia, in uscita in streaming per Futura Dischi. Il brano segna il ritorno della cantautrice bolognese

Mirtilli è il nuovo singolo di Lucrezia, in uscita per Futura Dischi. Il brano segna il ritorno della cantautrice bolognese a un anno dalla pubblicazione del primo EP Serenata Iceberg, che ha aperto la strada al primo tour in tutta Italia.

Mirtilli è il brano che introduce il secondo capitolo del progetto Lucrezia, e lo fa con molta dolcezza. La canzone apre i cancelli a un nuovo mondo sonoro e a un immaginario dove uomo e natura si intrecciano armoniosamente, e in cui si respira un’atmosfera di piacevole sospensione. Ogni dettaglio è importante perché parte di un racconto che si genera gradualmente, prendendo forma fra suoni e parole.

CREDITS

Scrittura : Lucrezia Maria Fioritti, Domenico Finizio

Produzione : Domenico Finizio, Lucrezia Maria Fioritti

Foto: Vittoria Barbero

BIO

Lucrezia Maria Fioritti, in arte Lucrezia, è una cantautrice bolognese trasferitasi a Milano dal 2015.

L’infanzia e l’adolescenza trascorse in campagna si riflettono nella sua scrittura fatta di melodie e testi che raccontano di un mondo lontano in cui il tempo sembra essersi fermato.

Diplomata in composizione classica al conservatorio di Bologna, si trasferisce a Milano dove entrando a contatto con l’ambiente musicale della città mette le basi di quello che sarà il suo progetto futuro. Nel 2019 risulta fra i finalisti di Musicultura mentre nel 2021 il suo brano “Molecole” la fa comparire fra le nove finaliste del Premio Bianca d’Aponte dove ottiene il riconoscimento di miglior testo. Nel 2022 partecipa alla sedicesima edizione di XFactor entrando nel team di Ambra Angiolini. A marzo 2023 pubblica il suo primo EP “SERENATA ICEBERG” che porta in giro nelle principali città italiane con il “Molecole Tour” per tutta la primavera e estate, seguito poi dalla pubblicazione a giugno dello stesso anno, del brano “Fulmini”.