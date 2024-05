Il film “Left Behind – La profezia” con Nicolas Cage stasera su Rai 4: la trama

In prima serata su Rai 4 in onda “Left Behind – La profezia”: ecco la trama del film con protagonisti Nicolas Cage e Lea Thompson

Adattamento del primo romanzo della celebre saga fanta-apocalittica “Left Behind”, scritta da Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins, il film “Left Behind – La profezia”, diretto da Vic Armostrong, è proposto domenica 26 maggio alle 21.20 su Rai 4. In occasione del compleanno del padre, Chloe si reca in aeroporto con il fratellino per salutare il genitore, pilota di aerei, in procinto di partire per un volo. Subito dopo il decollo, si verifica un evento senza precedenti: milioni di persone in tutto il mondo scompaiono nel nulla, compreso il bambino.

Cosa sta accadendo? Intanto nelle città scoppia il caos e le persone ancora presenti cominciano a comportarsi in modo violento. Basata sulle profezie bibliche di Giovanni, Ezechiele e Daniele, la saga di “Left Behind” comprende ben 16 romanzi e ha scatenato un dibattito virale che ha trasformato ogni capitolo in un bestseller. Oltre al film, la saga letteraria ha generato graphic novel e videogames; il primo libro della saga era, inoltre, già stato adattato al cinema nel 2000, con il film “Prima dell’Apocalisse”.