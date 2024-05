A “Mi manda RaiTre” focus sulle aggressioni al personale scolastico

Le aggressioni al personale scolastico al centro della puntata di oggi di “Mi Manda RaiTre”. Focus anche su pacchi e spedizioni

Nell’ultimo anno ci sono state numerose aggressioni ai danni di docenti, dirigenti e personale ATA, con un incremento del 110% rispetto al precedente anno scolastico; la metà degli episodi è stata portata avanti dai genitori e fra i motivi che hanno scatenato la violenza ci sono le bocciature, le note, i brutti voti e i troppi compiti. Da qualche settimana è entrata in vigore una legge che inasprisce le punizioni per chi aggredisce il personale scolastico: cosa sta accadendo alla scuola e al rapporto fra alunni, docenti e genitori? Se ne parlerà nella puntata di “Mi Manda RaiTre”, il programma condotto da Federico Ruffo, in onda domenica 26 maggio alle 9.00 su Rai 3.

Anche nel 2023 il commercio elettronico ha avuto una forte crescita in Italia; l’incremento dei pacchi che riceviamo, però, non deriva solo dagli acquisti online, ma anche da spedizioni che tutti facciamo in situazioni specifiche. Il consumatore è ben informato su quel che si può spedire: per esempio, il cibo fresco può essere impacchettato e inviato?

Tra gli ospiti della puntata: Enrico Galiano, scrittore e insegnante; Antonello Giannelli, presidente ANP-Associazione nazionale presidi; Stefano Kirchner, ex preside Liceo ‘Rosmini’ di Trento; Andrea Sales, psicoterapeuta; Monica Cirillo, avvocato Adusbef.