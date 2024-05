Uso della sigaretta elettronica associato a scompenso cardiaco

L’utilizzo della sigaretta elettronica si associa ad una probabilità significativamente maggiore di andare incontro a scompenso cardiaco

L’utilizzo della sigaretta elettronica si associa ad una probabilità significativamente maggiore di andare incontro a scompenso cardiaco rispetto al non utilizzo. Questo il responso di uno dei più ampi studi prospettici finora condotti per valutare i potenziali legami tra lo svapo e l’insufficienza cardiaca, che verrà presentato nel corso dei lavori del congresso annuale dell’American College of Cardiology, che inizia i suoi lavori domani ad Atlanta (Georgia, Usa).

Razionale e disegno dello studio

“Un numero crescente di studi ha collegato l’impiego delle sigarette elettroniche ad effetti nocivi, smentendo la convinzione comune sulla loro sicureza d’impiego – ha affermato l’autore della presentazione Yakubu Bene-Alhasan, MD, medico specializzando presso il MedStar Health di Baltimora, in un comunicato stampa dell’ACC. “La differenza che abbiamo riscontrato è stata sostanziale. Vale la pena considerare le conseguenze per la propria salute, soprattutto per quanto riguarda la salute del cuore “.

Per esaminare l’associazione tra il ricorso alle sigarette elettroniche e lo scompenso cardiaco, i ricercatori hanno utilizzato i dati provenienti da survey e dalle cartelle cliniche elettroniche (EHR) del programma di ricerca All of Us, un ampio studio nazionale sugli adulti statunitensi finanziato dai National Institutes of Health. Sono stati esclusi dallo studio le persone con una diagnosi di scompenso al basale. I dati sul ricorso alle sigarette elettroniche sono stati ottenuti dai partecipanti utilizzando le domande del Population Assessment of Tobacco and Health, un questionario validato.

“Abbiamo determinato – spiega Bene-Alhasan – l’associazione tra l’impiego della sigaretta elettronica e l’incidenza di scompenso cardiaco utilizzando modelli di Cox aggiustati in base ai fattori demografici e socioeconomici, diabete mellito, ipertensione, iperlipidemia, BMI e uso concomitante di sostanze (sigaretta, sigaro, narghilè, sigaretta senza fumo e uso di alcol)”.

Risultati principali e conclusioni dello studio

In totale sono stati inclusi nella coorte 175.667 partecipanti (età media 52 anni; 60,5% donne), di cui 3.242 hanno sviluppato scompenso cardiaco entro un tempo mediano di follow-up pari a 45 mesi.

Dall’analisi è emerso che gli utilizzatori di sigarette elettroniche presentavano un rischio maggiore di incidenza di scompenso (aHR: -1,19, IC95% : 1,06-1,35) nel modello di Cox completamente aggiustato rispetto a coloro che non avevano mai fatto uso.

Non solo: quando i ricercatori hanno suddiviso i dati in base alla tipologia di scompenso, hanno scoperto che l’aumento del rischio associato all’uso di sigarette elettroniche era statisticamente significativo per lo scompenso cardiaco con frazione di eiezione conservata (aHR: -1,21, IC95%: 1,01-1,47), ma non per lo scompenso con frazione di eiezione ridotta (aHR: -1,11, IC95%: 0,90-1,37).

Inoltre, non vi era alcuna evidenza che l’età, il sesso o lo stato di fumatore dei partecipanti modificassero la relazione tra l’uso di sigarette elettroniche e lo scompenso.

Nel commentare i risultati, i ricercatori hanno ammesso, tra i limiti dello studio, il fatto che il disegno osservazionale prospettico dello studio consente di dedurre, ma non di determinare in modo definitivo, una relazione causale tra l’uso di sigarette elettroniche e l’insufficienza cardiaca.

Tuttavia, grazie all’ampia dimensioni del campione e ai dati dettagliati sull’uso di sostanze e le informazioni sulla salute, Bene-Alhasan ha affermato che lo studio in questione è uno degli studi più completi che abbiano mai valutato questa relazione.

Ha aggiunto, però che, a questo punto“…sono necessarie ulteriori ricerche per confermare quanto osservato, in modo da consentire ai medici di fornire al pubblico informazioni di elevata qualità sulle implicazioni per la salute derivanti dall’impiego di prodotti a base di nicotina elettronica e per guidare le politiche sanitarie in questo campo”.

Fonte:

Bene-Alhasan Y, Mensah SO, Almaadawy O, et al. Electronic nicotine product use is associated with incident heart failure – the All of Us research program. Presented at: The American College of Cardiology Scientific Sessions; April 6-8, 2024; Atlanta, GA. Accessed April 5, 2024.