Previsioni meteo 25 maggio 2024: maltempo in agguato

Le previsioni meteo di oggi, sabato 25 maggio 2024: nuovo peggioramento del tempo sulle regioni del Nord e del Centro Italia

Un campo di alta pressione di matrice africana ha rimontato lievemente sul Mediterraneo. Questo ha portato maggiore stabilità in Italia, ma con ancora delle correnti umide e fresche che interesseranno soprattutto il Centro-Nord. Al Nord e in parte anche sulle regioni del Centro saranno infatti ancora possibili acquazzoni e temporali soprattutto di stampo pomeridiano. Condizioni meteo che tra la giornata di oggi e quella di domani si presenteranno ancora instabili in Italia con piogge e temporali sparsi. Sotto il profilo termico potremmo avere valori vicini alle medie del periodo o anche poco al di sotto specie sulle Isole Maggiori.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 25 maggio 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con associate piogge e temporali sparsi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali diffusi, anche di forte intensità. In serata insiste il maltempo. Migliora nella notte con residue piogge sui settori alpini. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni, salvo possibili piovaschi sulla Toscana. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse ma con tempo asciutto, maggiori schiarite tra Campania e Molise. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutte le regioni. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolostà alternata a schiarite. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti sud-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .