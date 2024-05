Possibile legame tra integrazione di niacina e aumento del rischio cardiovascolare

Un recente studio che collega un derivato della niacina a un aumento del rischio di eventi cardiovascolari ha sollevato dubbi sulla sicurezza di questa vitamina del gruppo B

Un recente studio che collega un derivato della niacina a un aumento del rischio di eventi cardiovascolari ha sollevato dubbi sulla sicurezza di questa vitamina del gruppo B (vit. B3), che viene aggiunta a molti alimenti di base nella dieta occidentale e assunta sotto forma di integratori. I risultati, che sono stati pubblicati su “Nature Medicine”, possono anche aiutare a spiegare perché l’assunzione di niacina, che abbassa il colesterolo delle lipoproteine a bassa densità (LDL) e aumenta quello delle lipoproteine ad alta densità (HDL), non ha portato a una riduzione degli eventi cardiovascolari nei principali studi clinici.

Il quesito è se dunque questo micronutriente essenziale possa davvero avere un effetto negativo sul rischio cardiovascolare e quali siano le implicazioni dell’assunzione di niacina.

L’autore senior del nuovo studio, Stanley Hazen, direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari e Metaboliche presso il Lerner Research Institute alla Cleveland Clinic, ritiene che una certa prudenza sull’assunzione eccessiva di niacina possa essere giustificata.

Gli integratori di niacina sono anche commercializzati per i loro effetti antinvecchiamento, sollievo dall’artrite e aumento della funzione cerebrale, sebbene nessuno di questi effetti riportanti sulla confezione o nel foglietto sia stato dimostrato. Inoltre, il composto correlato, la nicotinamide, è raccomandata per prevenire il cancro della pelle nei pazienti ad alto rischio; tuttavia, uno studio recente ha messo in dubbio questa affermazione.

«Evitare gli integratori contenenti niacina o composti correlati potrebbe essere un approccio sensato al momento, mentre questi risultati vengono studiati ulteriormente» afferma Hazen. Altri esperti, peraltro, non sono sicuri che tale azione sia giustificata sulla base di questo singolo studio.

Un indicatore di rischio cardiovascolare residuo

Lo studio è stato iniziato per cercare nuovi percorsi coinvolti nel rischio di malattie cardiovascolari residue, ovvero il rischio di eventi cardiovascolari dopo l’aggiustamento per i fattori di rischio tradizionali come il colesterolo, la pressione arteriosa e il diabete, spiega Hazen.

I ricercatori hanno iniziato a cercare composti nel plasma che fossero predittivi di futuri eventi cardiovascolari avversi in individui sottoposti a valutazione cardiaca diagnostica elettiva. Due dei principali candidati identificati erano derivati della niacina – 2PY e 4PY – che si formano solo in presenza di niacina in eccesso.

Hanno quindi sviluppato saggi per misurare 2PY e 4PY e hanno condotto ulteriori studi in due coorti di convalida: 2.331 individui statunitensi e una coorte europea di 832 individui. In entrambe le coorti, livelli plasmatici elevati di 2PY e 4PY hanno predetto futuri eventi cardiovascolari avversi, con un raddoppio del rischio cardiovascolare osservato in quelli con livelli nel quartile più alto rispetto a quello più basso.

Per andare oltre questi studi osservazionali ed esplorare una relazione potenzialmente causale, il team di Hazen ha continuato eseguendo studi di associazione sull’intero genoma e ha scoperto che le varianti genetiche che seguivano livelli più elevati di 4PY si collegavano anche ai livelli del marcatore infiammatorio, ovvero alla molecola di adesione delle cellule vascolari 1 (VCAM-1).

Inoltre, in colture cellulari e studi su animali, i ricercatori hanno scoperto che 4PY era un motore dell’infiammazione, sovraregolando VCAM-1 e suscitando risposte di infiammazione vascolare. «Quindi, abbiamo dimostrato in diversi modi che il derivato della niacina, 4PY, è collegato ad un aumento del rischio cardiovascolare» riassume Hazen.

Il pool della vitamina B3

Hazen ha ritenuto che questi risultati potessero avere implicazioni significative per la salute. Il ricercatore fa notare che le popolazioni occidentali hanno consumato grandi quantità di niacina sin dalla Seconda guerra mondiale, quando si è iniziato a fortificare molti alimenti con vitamine essenziali per evitare malattie causate da carenze.

La niacina è stata aggiunta agli alimenti per prevenire la pellagra – malattia caratterizzata da pelle infiammata, diarrea e demenza – che era spesso fatale. «Anche se possiamo aver eliminato la pellagra, abbiamo, di conseguenza, aumentato la prevalenza delle malattie cardiovascolari molti anni dopo?» si chiede Hazen.

Questo potrebbe essere un indizio del motivo per cui la niacina non abbassa il rischio cardiovascolare tanto quanto ci si aspetterebbe dal grado di abbassamento del colesterolo che comporta. «Questo è il paradosso della niacina e ha portato al pensiero che potrebbe esserci una sorta di effetto negativo promosso dalla niacina stessa».

La niacina è la principale fonte di nicotinamide adenina dinucleotide (NAD), molecola che consente alle cellule di creare energia. «Poiché è così importante, l’organismo è progettato per recuperare e trattenere NAD, ma una volta superata la capacità di stoccaggio, vengono generati i derivati 4PY e 2PY» spiega Hazen.

«C’è un’intera rete interconnessa di composti che si intercambiano tra loro – nota come pool di niacina – e uno o più di questi composti possono essere ingeriti e aumentare i livelli di pool e, in definitiva, i livelli di 4PY. Tuttavia, di gran lunga, la niacina è una delle principali fonti» commenta Hazen.

Potenziale coinvolgimento delle diete iperproteiche

Altre fonti di NAD includono il triptofano, presente nelle proteine. Una delle varianti genetiche legate ai cambiamenti nei livelli di 4PY è collegata al modo in cui le proteine alimentari vengono dirette nel pool di niacina, aumentando la possibilità che una dieta ricca di proteine possa anche aumentare il rischio cardiovascolare in alcune persone, osserva Hazen. Circa il 3% del pool di niacina in una dieta normale proviene dall’assunzione di proteine, ma la percentuale potrebbe aumentare sostanzialmente nelle diete ad alto contenuto proteico, aggiunge.

Questa ricerca, peraltro, è in una fase troppo precoce per dare raccomandazioni definitive su ciò che questo significa per il consumatore, afferma Hazen. «Sulla base di questi risultati, consiglierei alle persone di evitare di assumere integratori di niacina o acido nicotinico o nicotinamide e di seguire una dieta equilibrata sensata, e che forse di non esagerare con le diete ad alto contenuto proteico. Questo è tutto ciò che possiamo dire al momento» precisa.

Considerando che la niacina può anche essere uno dei componenti principali delle bevande energetiche, lo specialista suggerisce che potrebbe essere prudente limitare il consumo di questi prodotti.

I livelli di assunzione ottimale e gli alimenti fortificati per legge

La dose dietetica raccomandata (RDA) per la niacina è ben nota (tra 14 e 18 mg), rileva Hazen, ma ha l’americano medio ingerisce quattro volte quella quantità e alcune persone ne assumono quantità sostanzialmente più elevate – fino a 50 volte la RDA se assumono integratori.

Mentre la fortificazione alimentare con niacina potrebbe essere stata utile in passato, Hazen si chiede se debba ancora essere obbligatoria. «Negli Stati Uniti non si possono comprare farina, cereali o riso che non siano fortificati. E, valutati più attentamente, alcuni prodotti hanno livelli molto più alti di niacina di quelli che sono obbligatori. Le aziende alimentari lo pubblicizzano come un vantaggio, ma non ci sono dati validi a sostegno di ciò. E se diversi decenni di consumo eccessivo di niacina avessero portato a un aumento delle malattie cardiovascolari?

Hazen non propone di fermare tutte le fortificazioni di niacina, «ma forse, si dovrebbe avere la possibilità di scegliere un’opzione non fortificata» specifica.

Associazione senza dimostrazione di nesso causale

Lo studio apparso su “Nature Medicine” ha mostrato «risultati interessanti e importanti» ma che, a questo punto, non dimostrano un legame causale tra l’assunzione di niacina e il rischio di malattie cardiovascolari, secondo John Guyton, professore emerito di Medicina al Duke University Medical Center di Durham, in North Carolina. «Questi risultati devono essere indagati ulteriormente e non credo che questo studio da solo sia adeguato a limitare l’assunzione di niacina o pensare di fermare la fortificazione della niacina negli alimenti» afferma.

«Se si fa riferimento agli alimenti che contengono elevate quantità di niacina, la carne rossa è in cima alla lista. E se si pensa a un hamburger, la niacina è presente in quantità relativamente grandi sia nell’hamburger che nel panino. Quindi, questi risultati potrebbero essere solo un riflesso di una dieta complessivamente non salutare» commenta.

Guyton sottolinea inoltre che i principali studi clinici con la niacina hanno mostrato risultati contrastanti e il suo effetto sul rischio cardiovascolare non è ancora completamente compreso. Mentre gli studi HPS2-THRIVE e AIM-HIGH non hanno mostrato benefici nel ridurre gli eventi cardiovascolari, uno studio precedente, il Coronary Drug Project in cui l’agente è stato somministrato con il cibo, ha mostrato alcuni effetti positivi con riduzioni sostanziali dell’infarto del miocardio e dell’ictus, con un segnale di riduzione della mortalità a lungo termine nel gruppo niacina diversi anni dopo la fine dello studio.

Circa la prevenzione del cancro della pelle, gli effetti possono essere diversi

Per quanto riguarda l’uso della nicotinamide nella prevenzione del cancro della pelle, Kristin Bibee, docente di Dermatologia presso la Johns Hopkins University School of Medicine di Baltimora, nel Maryland, ha sottolineato che la nicotinamide, sebbene strettamente correlata alla niacina, può avere effetti diversi. «Questo studio non indaga specificamente l’integrazione di nicotinamide e i livelli di 4PY» osserva.

Diona Damian, docente di Dermatologia presso l’Università di Sydney, Camperdown (Australia), ha sottolineato che alti e bassi livelli di integrazione di nicotinamide possono avere effetti diversi e persino opposti sui processi cellulari, come la sovraregolazione o l’inibizione degli enzimi di riparazione del DNA. A dosi elevate, la nicotinamide è antinfiammatoria per la pelle.

Damian ha osservato che due studi di fase 3 (ONTRAC e ONTRANS) di nicotinamide 500 mg due volte al giorno per la prevenzione del cancro della pelle non hanno riscontrato un aumento significativo degli eventi cardiovascolari rispetto al placebo nell’arco di 12 mesi.

«È stato dimostrato che la nicotinamide orale riduce il cancro della pelle non melanoma di circa un quarto nei pazienti con immunità normale e tumori della pelle multipli. Le dosi utilizzate per la prevenzione del cancro della pelle sono ben al di sopra dei livelli dietetici giornalieri e il trattamento deve essere continuo affinché gli effetti protettivi continuino. La nicotinamide non dovrebbe essere raccomandata come agente preventivo per le persone che non hanno avuto più tumori della pelle, ma dovrebbe essere riservata a coloro che hanno un pesante carico di tumori della pelle» commenta Damian.

«Per ora, sarebbe ragionevole bilanciare i benefici della riduzione del cancro della pelle con i possibili effetti sui marcatori infiammatori nei pazienti con fattori di rischio cardiaci, quando si aiutano i pazienti a decidere se la terapia con nicotinamide è appropriata o meno per loro» aggiunge.

I messaggi-chiave, secondo gli autori dello studio

Nel frattempo, Hazen sostiene che la parte più interessante di questa nuova ricerca è la scoperta di un nuovo percorso che contribuisce alle malattie cardiovascolari e potenzialmente di un nuovo bersaglio per trattare il rischio cardiovascolare residuo.

«Credo che i nostri risultati mostrino che dovremmo misurare i livelli di 4PY e che gli individui con livelli elevati debbano essere più vigili nella riduzione del oro rischio cardiovascolare» afferma Hazen. Il prossimo passo, annuncia, sarà quello di confermare questi risultati in altre popolazioni e quindi di sviluppare un test diagnostico per identificare le persone con un alto livello di 4PY.

Fonte:

Ferrell M, Wang Z, Anderson JT, et al. A terminal metabolite of niacin promotes vascular inflammation and contributes to cardiovascular disease risk. Nat Med. 2024 Feb;30(2):424-434. doi: 10.1038/s41591-023-02793-8. leggi