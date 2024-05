Morta Kabosu, la cagnolina ispiratrice del meme più famoso del mondo

Morta Kabosu, musa ispiratrice del meme più famoso del mondo. Dal Giappone, una cagnolina adottata ha fatto la storia del web

Si è addormentata per sempre con al fianco la sua compagna di vita, umana, ignorando di essere stata la cagnolina che ha fatto la storia del web. In molti ricorderanno il suo “muso” trasformato nel meme più famoso del mondo e i sorrisi che è sicuramente riuscita a suscitare. Dopo una lunga vita- 18 anni per un cane sono tanti- Kabosu è “volata sul ponte”. lo ha comunicato oggi dal Giappone la sua adottante, Atsuko Sato, dai social: “A tutti voi che lo avete amato, la mattina del 24 maggio, Kabosu ha attraversato il ponte dell’arcobaleno- ha scritto- Grazie mille a tutti per il vostro supporto nel corso degli anni . Se n’è andata molto pacificamente senza soffrire, come se si addormentasse sentendo il calore delle mie mani che la accarezzavano. Grazie mille a tutti per aver amato Kabosu in tutti questi anni”.

Kabosu è una femmina di Shiba Inu, razza di cane asiatica, che è finita per diventare prima il meme più famoso di tutti i tempi e poi persino l’immagine della criptovaluta più amata da Elon Musk, la “dogecoin“. E pensare che la sua vita è iniziata nel peggiore dei modi: abbandonata insieme ad altri cuccioli dopo la chiusura dell’allevamento in cui è nata, è stata saltata da un’associazione animalista e poi adottata da Atsuko Sato nel 2008. Sono bastate alcune sue foto pubblicate in un blog dedicato agli animali per diventare un’icona del web, grazie alle innumerevoli condivisioni ricevute in tutto il mondo. Tra le sue immagini quella più celebre l’ha immortalata sdraiata sul divano con le zampette incrociate e una specie di “sorriso”. Fu proprio questa fotografia, scattata nel 2010, a renderla famosa, al pari dell’immagine evergreen di un’altra icona, però umana, Marilyn Monroe.