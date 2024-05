“Masquerade” è la canzone d’esordio dei Maustrap

Masquerade, è il biglietto da visita dei Maustrap, in uscita per Dischi Soviet Studio in radio e sulle piattaforme streaming

Riff di chitarra in salsa british dallo splendido sapore alternative pop anni ’90, una sezione ritmica perfettamente a fuoco, inserti elettronici e una voce evocativa, per certi versi accostabile ad un Mauro Ermanno Giovanardi qui sobrio e misurato, il disagio di una generazione di mezzo ingabbiata in un veneto operoso e industriale vissuto come una sorta di trappola per topi.

Questa è Masquerade, il biglietto da visita dei Maustrap, in uscita per Dischi Soviet Studio.

“Forse la giovinezza è solo questo perenne amare i sensi e non pentirsi.

Forse l’età adulta è sentire l’inverno anche a primavera.

Forse, a tratti, l’estate torna.

Forse”.

Ascolta MASQUERADE qui: https://open.spotify.com/album/0z57YQrDgDRI3lSaQjU2kM?si=0SzyHth5TzifwRXD5oX6VQ

MAUSTRAP BIO

Nati grazie al virus, nati nel lockdown.

Talpe in una trappola per topi.

Una gabbia di suono: chitarre gravide, tasti ostinati, loop di tamburi, bassi di cemento, intorno ad una voce che prova a restare a galla mentre l’onda arriva.

Masquerade è stata scritta da Lele Mancuso ed Enrico Ceccato.

Registrata e mixata da Massimiliano Berto al Phonix Studio di San Giorgio In Bosco (PD), masterizzata da Ivan Zora presso Elena’s Bedroom Studio.

Prodotta da Maustrap e Massimiliano Berto.

L’opera di copertina è di Emanuele Sartori, artwork Giovanni SKTN Schettin.

MAUSTRAP: Lele Mancuso (voce, chitarre, programmazioni), Alessandro Riello (chitarre), Ettore Craca (basso), Enrico Ceccato (batteria).