L’influencer Siu è uscita dal coma: proseguono le indagini per capire cosa è successo

L’influencer Siu è uscita dal coma ma è ancora ricoverata in rianimazione: indagini in corso per chiarire alcuni aspetti poco chiari della vicenda

L’influencer Siu è uscita dal coma: 30 anni e di origini marocchine, l’influencer di Biella Soukaina El Basri (questo il vero nome della ragazza) si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Novara dopo essere stata ferita giovedì 16 maggio. Il principale sospettato il marito Jonathan Maldonato, che ieri è stato arrestato per tentato omicidio (ora è in carcere e dovrà comparire davanti al giudice per la convalida del fermo). Lui ha però negato di essere coinvolto. Alcuni testimoni (tra cui amiche della ragazza) hanno detto che l’uomo era molto possessivo e geloso e che l’influencer (stanca di essere controllata in modo maniacale) aveva deciso di lasciare la casa dove vivevano per separarsi dall’uomo e rifarsi una vita con le bambine. Siu lo aveva denunciato per maltrattamenti a maggio del 2023, poi nel dicembre scorso aveva ritirato la denuncia. A quanto pare, a complicare la relazione era anche il gioco d’azzardo di cui il marito è dipendente.

LEGGI ANCHE: Influencer Siu in coma, il marito arrestato: “Un gesto autolesionistico”

L’AGGRESSIONE

Siu, 81mila follower su Instagram, è stata ricoverata giovedì scorso in condizioni gravissime con un ferita al torace e una lacerazione dell’arteria mammaria all’ospedale Maggiore di Novara. Il marito è accusato di averla colpita con un oggetto appuntito, forse un cacciavite. Ma lui ha negato le accuse, sostenendo invece cose contraddittorie. Prima ha detto che era caduta, poi ha detto che la caduta non era vera ma che lei si volesse uccidere e di essere intervenuto nel tentativo di disarmarla. La coppia vive a Chiavazza, frazione di Biella, in Piemonte. Hanno due bambine, di 6 e 5 anni. La ragazza, arrivando in ospedale, sulle prime prima ha detto: “Sono caduta su un mobile e mi sono tagliata”.

Di certo, ci sono alcune cose che non tornano in quanto accaduto, compreso il fatto che il marito potrebbe essere entrato nell’appartamento quando era già stato posto sotto sequestro e aver spostato alcune cose. I pm hanno parlato infatti di “sigilli violati“. La villa era stata sequestrata poco dopo i fatti, il 18 maggio. Ma un cappotto, che al momento del sequestro era su una sedia, nei giorni scorsi è stato trovato sul tavolo della cucina. Chi lo ha spostato? Di fatto c’è he la mattina di lunedì 20 maggio l’auto dell’uomo è stata ferma circa un’ora vicino casa. Che sia entrato in casa per spostare o prendere alcune cose? Mercoledì, il giorno prima di essere arrestato, Jonathan Maldonato aveva tentato di entrare nel reparto di Rianimazione per vedere la moglie.