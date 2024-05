Laura Freddi ai fornelli di “Cook 40′” stamani su Rai 2

Stamani su Rai 2 torna il programma “Cook 40′”, la cucina veloce con Flavio Montrucchio. Ai fornelli ci sarà Laura Freddi, alle prese con la prova del timer

“Cook 40”, il programma dedicato a chi ama cucinare, ma non ha mai abbastanza tempo per farlo, condotto da Flavio Montrucchio, rinnova l’appuntamento per sabato 25 maggio alle 12 su Rai 2. Nella ventunesima puntata a sfidare il tempo sarà Laura Freddi, showgirl e conduttrice, ma anche pittrice, grande appassionata di sport e tifosissima della Roma. Che menu avrà deciso di realizzare in soli 40 minuti Laura, che sa cucinare molto bene e ama anche sperimentare, insieme allo chef Michelangelo Sparapano?

In questo appuntamento la food blogger Stella Menna spiegherà come realizzare il panko, una panatura tipica della cucina nipponica che, a suon di “crunch”, si sta facendo largo anche nelle cucine italiane.

La dottoressa Serena Missori, nutrizionista, spiegherà che cosa fare se si è intolleranti al lattosio, un problema che riguarda ormai il 50% della popolazione italiana. “Cook 40” è un cooking show, dove in 40’ minuti si realizza un menù originale e gustoso di 3 portate. Sarà l’occasione per conoscere meglio l’ospite che si racconterà mentre è alle prese con la preparazione dei piatti che ha scelto di fare d’accordo con lo chef, che lo aiuterà come un vero e proprio tutor.

Tante le novità di questa nuova edizione. Oltre a realizzare il menù, si cercherà di dare ai telespettatori informazioni utili e consigli originali: alcuni tra i più famosi food blogger sveleranno piccoli trucchi che possono essere molto utili in cucina o quando si fa la spesa.

Esperti nutrizionisti suggeriranno in maniera semplice e diretta come mantenere un corretto stile alimentare senza rinunciare al piacere della tavola. Presente anche Angelica Sepe, in versione “Nonna Angelica”, sempre alla ricerca dei migliori prodotti e del giusto costo, protagonista di simpatiche rubriche in cui racconterà la storia dei piatti della tradizione popolare