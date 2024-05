Il Grand Hotel Imperiale di Forte dei Marmi entra in Preferred Hotels & Resorts

Il Grand Hotel Imperiale di Forte dei Marmi 5*L a partire da quest’anno è entrato a far parte di Preferred Hotels & Resorts

Il Grand Hotel Imperiale di Forte dei Marmi 5*L a partire da quest’anno è entrato a far parte di Preferred Hotels & Resorts, il brand di hotel di lusso indipendenti più importante al mondo che rappresenta oltre 700 tra i più raffinati hotel e resort in 85 paesi.

In particolare, la collezione in cui è stato inserito il Grand Hotel Imperiale è LVX, la selezione di Hotel esclusivi che assicurano elevati standard qualitativi e di alto prestigio, oltre a distinguersi per il lusso di alto livello con un tocco locale, lo stile sofisticato e il servizio esclusivo. Il Grand Hotel Imperiale, gestito da Panoram Hotel Managment, è tra le proprietà eleganti e uniche in destinazioni ambite in tutto il mondo con sistemazioni esclusive.

Preferred Hotels & Resorts è considerata una delle aziende di ospitalità leader nel mondo, e far parte di una realtà così importante, presente nelle più ammirate località nei sei continenti, è motivo di orgoglio per il Grand Hotel Imperiale, la cui storia, da sempre, racconta dell’eccellenza della proprietà. L’Imperiale è anche uno dei simboli dell’ospitalità di Forte dei Marmi dove, negli ultimi decenni, lo standard d’accoglienza è diventato uno dei più alti e lussuosi al mondo.

Rappresentare ed essere rappresentati da Preferred è importante anche per la destinazione, Forte dei Marmi, che viene proposta attraverso il Grand Hotel Imperiale nel contesto dei più innovativi programmi di ricettività indipendente. Il considerevole circuito globale di Preferred avvicina i viaggiatori high-profile e high-spender che il Grand Hotel Imperiale e la città di Forte dei Marmi possono soddisfare appieno in virtù del carattere unico e autentico sia della proprietà sia della destinazione.

Il Grand Hotel Imperiale è un resort esclusivo a cinque stelle lusso dove si vive immersi nell’incanto della bellezza. Reso unico dalla sua straordinaria posizione, nel cuore di Forte dei Marmi e al centro delle vie del lussuoso shopping della città, l’hotel è riconosciuto per lo stile squisitamente italiano della struttura, che mantiene da sempre quel gusto di raffinata eleganza delle grandi ville al mare della Versilia. Le Forte Family Suite, Le Premium, Royal, Classic, Deluxe, Junior e Forte Suites, le Deluxe e Deluxe Accessible rooms, tutte provviste di ampie terrazze panoramiche affacciate sul mare o sui suggestivi tetti della città di Forte dei Marmi, assicurano un soggiorno meraviglioso, confortevole e completamente immerso nella quieta e lussuosa atmosfera della vera vacanza italiana.

Il Grand Hotel Imperiale è un hotel sontuoso, dove il lusso è anche nella gentilezza di tutto il personale, nel sorriso, nel servizio attento e accuratissimo, affinché il soggiorno si trasformi in un’esperienza memorabile. La splendida lobby, i lussuosi salotti, le belle verande, la piscina e il solarium racchiusi in un’oasi di serenità, sono gli spazi più amati dagli ospiti, che qui indugiano nel relax e nel piacere di rigenerarsi gustando quanto di più bello il Grand Hotel Imperiale può offrire.

Il Ristorante L’Olivo, il Golden Bar e l’Acqua Wellness & SPA completano l’offerta esclusiva del Grand Hotel Imperiale.

Durante la stagione estiva è aperto il Remo Beach Club, il nuovo stabilimento balneare dell’Hotel, concepito come un prezioso giardino sul mare, uno spazio esclusivo e lussuoso dove gli ospiti sono coccolati da uno staff altamente professionale che cura ogni più piccolo dettaglio, dal servizio in spiaggia, in piscina, al ristorante, al bar.