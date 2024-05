Arriva a Milano il primo BotoxBar italiano: tutte le informazioni

Il BotoxBar è il nuovo format di medicina estetica nato per rendere il mondo dei trattamenti estetici come filler e botox accessibile a tutti, non rinunciando alla qualità

Il BotoxBar è il nuovo format di medicina estetica nato per rendere il mondo dei trattamenti estetici come filler e botox accessibile a tutti, non rinunciando alla qualità.

Con una combinazione di stile tutto newyorkese e l’estetica italiana, il BotoxBar promette di rivoluzionare l’approccio ai trattamenti estetici, rendendoli accessibili a tutti senza compromettere la qualità.

Più di un semplice studio medico: un punto di riferimento innovativo per chi desidera avvicinarsi al mondo dei trattamenti estetici senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza. Con chirurghi plastici e medici estetici pronti a dare consigli esperti, offre un ambiente giovane e dinamico, contrastando il crescente fenomeno delle smart clinic.

Con due sedi già presenti, a Roma e a Monza, il primo botox bar italiano apre ora le sue porte nella città di Milano, posizionandosi strategicamente nella vivace zona di Porta Venezia,

uno dei quartieri più trendy e animati della città. L’evento di inaugurazione “Pink Night” è previsto per giovedì 30 maggio in Piazza G. Oberdan, 2 dalle ore 18:00 alle ore 22:00.

Questa serata speciale promette di offrire un’opportunità unica per immergersi in un approccio accogliente e moderno alla Medicina estetica.

«Con grande entusiasmo, annunciamo l’apertura del nostro BotoxBar a Milano, un’emozionante novità nel panorama della medicina estetica italiana. Siamo lieti di offrire un’esperienza senza precedenti, dove la qualità e l’innovazione si fondono per creare una dimensione del benessere e della bellezza completamente nuova.» Commenta così Flavio Ronzi, CEO & Founder di BotoxBar.

I VALORI FONDAMENTALI

Il BotoxBar abbraccia i valori dell’armonia e della naturalezza, incarnando il concetto stesso del brand. La mission è chiara: dare al mondo della medicina estetica un volto nuovo. Ciò si traduce in tre pilastri fondamentali: sicurezza, efficacia ed esperienza.

La sicurezza è la priorità principale: tutti i trattamenti vengono eseguiti nel rispetto rigoroso delle normative vigenti da un team di chirurghi plastici ed estetici altamente qualificati.

Per il Botox Bar, l’efficacia è fondamentale: l’impiego di materiali di prima qualità è imprescindibile per garantire risultati eccellenti e duraturi, in linea con la visione del brand.

Infine, l’esperienza offerta è pensata nei minimi dettagli: gli appuntamenti seguono uno schema preciso, studiato per mettere a proprio agio i pazienti, creando uno spazio in cui ogni Paziente si senta libero di esprimere dubbi e desideri. Per il BotoxBar,

la medicina Estetica non è sinonimo di eccesso, ma piuttosto rappresenta un’opportunità per ciascuno di sentirsi semplicemente migliorato, in armonia con se stesso.