A “Buongiorno Benessere” oggi su Rai 1 le cause del dolore al torace

Stamani su Rai 1 torna il programma di medicina “Buongiorno Benessere” condotto da Vira Carbone: tema centrale della puntata saranno le cause del dolore toracico

Dolore al torace? A “Buongiorno Benessere”, il programma condotto da Vira Carbone in onda sabato 25 maggio alle 10.30 su Rai 1, Giovanni Galluccio, professore a contratto della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio alla Sapienza Università di Roma, spiegherà le cause ed i trattamenti del dolore toracico.

A seguire, il prof. Giorgio Calabrese, nutrizionista, darà suggerimenti per mettersi in forma per l’estate.

Nello spazio “Primo Soccorso”, il prof. Francesco Franceschi, primario di Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso al Policlinico Gemelli di Roma, illustrerà le cause della perdita improvvisa di sangue dal naso. Il prof. Cesare Faldini, direttore della Clinica Ortopedica e Traumatologica dell’Istituto Rizzoli di Bologna, approfondirà cause e sintomi della cervicale. Il dott. Carlo Gargiulo, medico di base, spiegherà come, quando e per quali patologie assumere il cortisone.

A seguire, il prof. Silvio Danese, direttore del reparto di Gastroenterologia presso l’IRCCS San Raffaele di Milano, parlerà della salute dello stomaco e delle sue disfunzioni. Il prof. Domenico Baccellieri, referente per la flebologia della SICVE, tratterà il problema delle gambe gonfie in estate.

Infine, la dott.ssa Fiorella Donati, specialista in medicina plastica e ricostruttiva, illustrerà come eliminare le adiposità localizzate.