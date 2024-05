Vard Marine nominato BluMetric come fornitore preferito di Team Vigilance

VARD ha nominato BluMetric come fornitore preferito di Team Vigilance: fornisce assistenza sui sistemi di trattamento dell’acqua per l’esercito canadese e la marina reale

Vard Marine, una società di Fincantieri, ha lanciato VIGILANCE, come soluzione per sostituire le navi da difesa costiera marittima di classe Kingston (MCDV) della Royal Canadian Navy (RCN) nell’ambito del secondo pilastro della strategia nazionale di costruzione navale canadese. In collaborazione con le società partner del Team Vigilance Ontario Shipyards, Thales Canada, SH Defence e Fincantieri, VIGILANCE fornirà all’RCN una nave multi-missione all’avanguardia, operativamente flessibile e dispiegabile a livello globale.

Nell’ambito dell’impegno continuo, Team Vigilance continua a riunire un’ampia coalizione di aziende canadesi in grado di offrire servizi importanti e attrezzature vitali al programma. Costruire una coalizione solida è fondamentale per l’obiettivo principale che VIGILANCE sia progettato in Canada, costruito in Canada ed equipaggiato in Canada. A tal fine, Team Vigilance ha lanciato il programma Fornitori preferiti al DEFSEC 2023 ad Halifax lo scorso ottobre.

Ora viene annunciato che VARD ha nominato BluMetric Environmental Inc. (BluMetric) come fornitore preferito di Team Vigilance. BluMetric fornisce assistenza sui sistemi di trattamento dell’acqua per l’esercito canadese e la marina reale canadese (RCN) da oltre 20 anni. I sistemi di dissalatore a osmosi inversa (SROD) di bordo di BluMetric forniscono acqua potabile affidabile alla classe Halifax dal 2011 e saranno installati nella nuova nave di supporto comune (JSS) dell’RCN.