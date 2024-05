Stasera su Rai 1 il terzo appuntamento con “L’AcchiappaTalenti”

Milly Carlucci torna con il nuovo talent show: “L’acchiappatalenti”, in prima serata (21.35) su Rai 1, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico

Terzo appuntamento venerdì 24 maggio, con Milly Carlucci ed il divertimento del nuovo talent show: “L’acchiappatalenti”, in prima serata (21.35) su Rai 1, in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico.

Cinque puntate in totale ricche di spettacolo, emozioni e sorprese. Già nelle prima due puntate, i 5 acchiappatalenti Teo Mammuccari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara hanno messo alla prova tra risate e motivazioni surreali, le loro capacità di talent scout. Anche in questo terzo appuntamento, i magnifici cinque avendo già raffinato il loro intuito, cercheranno di “acchiappare” il talento migliore e più affine alle proprie caratteristiche; per farlo avranno a disposizione il loro “martelletto” da battere più velocemente degli altri per scegliere in pochissimo tempo, 15 secondi massimo prima dell’esibizione, il loro talento preferito con cui si sentono in sintonia e con cui poi nell’ultima puntata dovranno esibirsi.

Le performance dei talenti, anche in questa puntata, saranno di varia natura: si esibiranno infatti cantanti, acrobati, maghi, artisti stravaganti e di vario genere. Si tratta di artisti o aspiranti tali italiani e internazionali: alcuni girano le tv di tutto il mondo coi loro numeri altri sono alla ricerca di uno spazio nel mondo dello spettacolo.

Qualunque sia il valore e la natura del talento “acchiappato”, assisteremo all’arringa dell’acchiappatalenti per promuoverlo e convincere così il pubblico, (che potrà votare sin dall’inizio per l’acchiappatalenti preferito sugli account X, facebook e instagram della trasmissione) e la giuria che darà un voto da zero a 10 alla sua capacità di individuare e promuovere il talento scelto e anche alla sua affinità artistica.

La giuria composta dalla graffiante Presidente Simona Ventura, dal saggio Flavio Insinna e dall’ironico e dissacrante Francesco Facchinetti, dovranno valutare se i cinque protagonisti abbiano fatto o meno la scelta giusta.

Ma il programma non finisce qui…segue una seconda manche non meno divertente e ricca di suspence. Nella seconda manche infatti, dopo la classifica provvisoria della giuria, ad ogni Acchiappatalenti verrà proposto un cambio al buio con un altro talento, starà a lui scegliere se confermare la propria scelta o proseguire la gara con un nuovo compagno d’avventura, ma a volte la seconda scelta puo’ non rivelarsi migliore della prima e quindi ne scaturiscono fragorose risate e divertimento del pubblico.

Non resta quindi che seguire la puntata venerdì per conoscere chi vincerà sulla base dei voti della giuria e del pubblico e porterà infatti il suo talento in finale per poi esibirsi con lui nell’ultima puntata prevista per sabato 8 giugno.