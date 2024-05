Previsioni meteo 24 maggio 2024: tempo più stabile anche al Nord

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 24 maggio 2024: precipitazioni a carattere sparso al settentrione, bel tempo al Centro e al Sud

Il weekend inizia con condizioni meteo in deciso miglioramento su quasi tutto il Nord Italia, dopo le abbondanti piogge dell’ultima decade che hanno causato anche allagamenti in Lombardia e Veneto. Nella giornata di oggi il clima risulterà prevalentemente asciutto su tutta la nostra Penisola anche se al settentrione saranno ancora possibili isolati temporali pomeridiani. Domani situazione pressoché invariata, con maggiore nuvolosità accompagnata a precipitazioni di debole intensità su Sardegna e regioni di Nord-Ovest. Sole e temperature fino a +30°C al Sud.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 24 maggio 2024.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con associate piogge e temporali sparsi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali diffusi, anche di forte intensità. In serata insiste il maltempo. Migliora nella notte con residue piogge sui settori di Nord-Est. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge su Toscana e Umbria. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali sopratutto sulle zone interne, locali sconfinamenti sulle coste adriatiche. In serata e nottata tempo instabile su tutti settori con piogge e acquazzoni sparsi. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse ma con tempo asciutto, maggiori schiarite tra Campania e Molise. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori ma sempre con tempo asciutto. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolostà alternata a schiarite, locali piogge su Campania e Molise. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli moderati dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .