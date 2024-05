Pagamenti digitali: le soluzioni migliori e più sicure

Secondo i dati riportati da repubblica.it, oltre otto italiani su dieci effettuano pagamenti online e andando più nel dettaglio, vediamo che sono in particolare le spese di utenze (acqua, luce e gas) a rappresentare il maggior numero di transazioni: il 73%. Ma non è soltanto il pagamento digitale delle bollette a essere così diffuso e a far registrare una crescita: anche i pagamenti relativi a e-commerce, videogame e gioco d’azzardo online sviluppano diversi miliardi di euro ogni anno. Vediamo quante e quali sono le opzioni preferite dagli italiani per pagare o ricevere denaro online.

Il perché della crescita dei pagamenti online: sicurezza, velocità e flessibilità assicurate

Quando un trend è in crescita, le cause/ragioni sono molteplici e ciò è vero anche per i pagamenti elettronici. A detta di molti utilizzatori dei cosiddetti e-wallet o carte virtuali, il fattore che fa la reale differenza fra un pagamento elettronico e uno normale è che con il primo si ha la possibilità di emettere pagamenti 24 ore su 24, tutti i giorni, evitando dunque di sottrarre del prezioso tempo libero per svolgere questi compiti. L’altro motivo altrettanto importante è quello che con i pagamenti elettronici si ha effettiva contezza delle proprie spese e terzo elemento, anch’esso non banale, la certezza di avere un’assistenza immediata per qualsiasi tipo di problematica. A tutta questa serie di vantaggi, si aggiunge l’aspetto della sicurezza, che migliora di anno in anno, anche grazie agli sforzi attuati sia dall’Unione Europea che dal dipartimento di sicurezza cibernetica del governo italiano.

I pagamenti online non interessano soltanto e-shop, bollette e prenotazioni di viaggi e hotel (settore nel quale “vince” ancora la carta di credito/debito), ma anche quello dell’intrattenimento online. A tal proposito su bonusfinder.it si ha la possibilità di poter fare una comparazione fra i migliori casinò online che offrono intrattenimento ludico a pagamento quali poker, baccarat, slot machine, ma anche 7/12, solitari e altri giochi di carte della tradizione. Come si potrà facilmente comprendere anche dall’articolo dedicato ai casinò sopra citato, fra i metodi di pagamento accettati da questi siti vi sono i portafogli elettronici, e la maggior parte di questi permette l’utilizzo di PayPal.

PayPal: 10 milioni di conti attivi in Italia, è leader

Sugli scudi tra i metodi di pagamento online c’è sicuramente PayPal, che a oggi conta ben 10 milioni di conti attivi nel nostro paese, ma non è l’unico in crescita. Difatti riscuote tanto successo anche l’italianissima Scalapay, che permette di pagare a rate e senza interessi. La società fondata a Milano nel 2019 da Simone Mancini (qui una sua intervista su forbes.it) è uno dei pagamenti elettronici più utilizzati (al 2023 contava 3,5 milioni di conti attivi) e come informa Andrea Fumagalli, country manager Italia del brand, continuerà a esserlo, giacché è prevista una crescita globale sull’e-commerce stimata a oltre 7,5 miliardi di euro entro il 2025.

“Prendono piede” in maniera decisa anche metodi di pagamento nati da poco quali Klarna e Satispay. La seconda, anch’essa italiana, vanta già ben quattro milioni di conti attivi e fra le altre funzionalità offerte, permette anche di scambiare soldi tra privati senza commissioni.