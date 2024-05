Morta in ospedale l’anziana colpita da un proiettile vagante a Roma

A Roma è morta l’anziana colpita in auto da un proiettile vagante. Forse uccisa per errore, era in auto con un’amica in Via Prenestina

Non ce l’ha fatta la donna di 81 anni centrata da un proiettile vagante, a Roma, mentre l’auto su cui viaggiava si è trovata al centro di una scena da far west. È infatti deceduta questa mattina, fatale il proiettile che, prima di colpirla, ha attraversato il bagagliaio della Smart in cui era seduta al lato passeggero, ferendola mortalmente alla schiena. Illesa invece l’amica conducente di 64 anni.

Il tragico episodio è avvenuto ieri pomeriggio su via Prenestina, alla periferia di Roma: dalle prime ricostruzioni, sembra che, mentre la Smart era ferma all’incrocio, tra via Prenestina e via della Riserva Nuova, da un’auto rossa in corsa, siano partiti dei colpi. Le indagini sono in corso ma l’ipotesi più accreditata è che l’81enne sia stata colpita per errore. Gli investigatori sono a caccia di chi si trovava a bordo dell’auto rossa.