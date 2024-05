Michela Marzano racconta cosa vogliono i giovani al festival Dialoghi di Pistoia

Di che cosa hanno fame i giovani? Lo racconta Michela Marzano venerdì 24 maggio al festival Dialoghi di Pistoia

Venerdì 24 maggio, alle 18.30, in piazza del Duomo la filosofa Michela Marzano aprirà la XV edizione dei Dialoghi di Pistoia con una lectio dal titolo Di cosa hanno fame oggi i giovani?

Da venerdì 24 a domenica 26 maggio, il festival di antropologia del contemporaneo promosso dalla Fondazione Caript e dal Comune di Pistoia, ideato e diretto da Giulia Cogoli, incrocerà per tre intere giornate riflessioni di studiosi di discipline diverse sul tema Siamo ciò che mangiamo? Nutrire il corpo e la mente. Non esiste solo il cibo da mangiare ma anche il cibo “da pensare”. Il cibo è strumento di comunicazione, il cibo crea relazioni.

Michela Marzano, nella conferenza inaugurale, analizzerà cosa possa nutrire oggi le giovani generazioni e cosa, invece, possa spingere tante ragazze e tanti ragazzi a chiudersi in sé stessi. I ragazzi sono sempre il riflesso della società in cui vivono. Marzano sottolinea la responsabilità degli adulti nel fornire loro dei punti di riferimento e gli strumenti necessari per parlare bene di emozioni e di pensieri che, se nominati male, creano disordine e confusione. Un percorso per capire come nutrirsi non solo di cibo, ma anche di parole per non restare sempre affamati.

Michela Marzano, filosofa e scrittrice, dal 1998 vive a Parigi dove è docente di filosofia morale all’Université Paris Descartes. Ha diretto il Dipartimento di scienze sociali della Sorbona. È editorialista di Repubblica e autrice di numerosi libri tradotti in molte lingue, tra cui: L’amore che mi resta (Einaudi, 2017), Idda (Einaudi, 2019), Stirpe e vergogna (Rizzoli, 2021) e Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa (Rizzoli, 2023).