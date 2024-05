Manuela Villa nelle librerie con “Le note ballerine”

Manuela Villa torna in libreria, questa volta con un racconto per ragazzi: Le note ballerine, disponibile anche online, edito sotto il marchio Risfoglia

A distanza di due anni dall’ultimo romanzo, L’ultimo carosello, pubblicato con Armando Curcio editore, Manuela Villa torna in libreria, questa volta con un racconto per ragazzi: Le note ballerine, edito sotto il marchio Risfoglia, catalogo interamente dedicato alla narrativa ludico-pedagogica per bambini e ragazzi dell’Armando Curcio Editore.

Con Le note ballerine, l’autrice racconta, attraverso gli occhi della protagonista, un problema fondamentale, ovvero la poca informazione che, soprattutto in passato, si aveva in merito al disturbo specifico dell’apprendimento, abbreviato DSA , e di come Alessia, la piccola protagonista del libro, abbia vissuto una serie di sfide e di difficoltà.

Alessia ha 10 anni quando i suoi genitori, persone di buona famiglia e rispettabili che vivono per la serenità dei propri figli, notano qualcosa che turba la piccola e si mettono subito all’opera per capire quale sia il problema. In realtà si erano anche loro accorti di una certa svogliatezza nel fare i compiti, ma lo avevano imputato all’interesse assoluto che la ragazzina aveva nei confronti dello sport.

Dopo varie informazioni, avute anche dagli insegnanti di Alessia sul da farsi, riescono finalmente ad avere il primo appuntamento per eseguire una serie di test sulla loro figliola. La diagnosi: DSA. Disturbo specifico dell’apprendimento. Mille interrogativi, sensi di colpa, bullismo e ignoranza faranno da padroni in un romanzo autentico che aiuterà tutti quei ragazzi e quegli adulti che vivono direttamente o indirettamente il medesimo problema.

Il racconto è arricchito, inoltre, dai contenuti informativi realizzati dallo Psicologo Ettore D’Aleo con il fine di supportare, in maniera chiara, efficace e sintetica, la diffusione dell’informazione circa il tema DSA che risulta ancora, spesso, abbastanza nebuloso.

Manuela Villa si afferma nel mondo della musica e del teatro negli anni ‘90. Artista poliedrica: attrice, interprete e speaker radiofonica, è attenta a tutto ciò che la circonda, soprattutto a temi che riguardano il sociale. Dopo aver pubblicato il suo primo libro autobiografico L’obbligo del silenzio nel 2007, edito dalla Armando Curcio Editore, scrive nel 2009 il suo primo romanzo La sposa e il diavolo raccontando l’orrore della violenza sulle donne. Nel 2021 pubblica un romanzo dal sapore noir, L’alimentatore. L’ultimo carosello (Armando Curcio Editore, 2022), scritto a quattro mani con Annalisa Minetti, è la sua più recente pubblicazione.

Ettore D’Aleo è un Docente con lunga esperienza in età evolutiva e adulta, psicologo, psicodiagnosta clinico forense e psicosessuologo clinico, iscritto all’Ordine degli Psicologi del Lazio. Il Dott. D’Aleo è referente per i Dsa, per il Bullismo e Cyberbullismo presso il proprio Istituto, Municipio XIV. Ha una formazione specialistica in psicoterapia Umanistica e Bioenergetica. Attualmente è Docente a Contratto presso l’Università Cusano di Roma, Facoltà di Scienze Motorie alla cattedra di Psicologia.