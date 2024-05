“Little Floating Fairies” è il terzo singolo di Marco Pritoni

Si intitola “Little Floating Fairies” il terzo singolo del progetto di solo piano per il musicista imolese Marco Pritoni, disponibile su tutte le piattaforme digitali e che anticipa l’imminente EP.

La carriera solista di Marco è iniziata lo scorso anno con “May of Sorrow”, brano a scopo benefico nato durante l’alluvione in Emilia-Romagna, che ha superato i 20K streaming in tutto il mondo, cui ha fatto seguito la struggente “Red Autumn Leaves”.

«“Little Floating Fairies” è nata osservando Marianna, la mia fidanzata, mentre dormiva e sembrava stesse viaggiando in un mondo fantastico avvolta da piccole fate fluttuanti, immagine che mi ha regalato il titolo -commenta l’artista-. Da lì, in pochi minuti, le note sono arrivate in maniera naturale, come accade spesso quando mi siedo al pianoforte».