L’italiano Faber Moreira raggiunge il Guinnes World Record del dj set più lungo al mondo con 200 ore… ma vuole arrivare a 240 ore alle 21 di domani

Dalle ore 5 di venerdì 24 maggio 2024 il dj cuneese Faber Moreira, al secolo Fabrizio Morero, detiene il record di dj set più lungo del mondo con 200 ore. L’artista piemontese ha battuto il record di Norberto Loco per la maratona di DJ set più lunga, raggiungendo le 200 ore di dj set no-stop. E’ un traguardo incredibile che dimostra la sua passione e resistenza. WRA Festival, l’assalto al record del mondo, all’ex Foro Boario di Saluzzo (Cuneo) con la performance del 59enne, è riuscito… ma continua in queste ore. Va avanti dallo scorso 15 maggio 2024 e dovrebbe terminare il 26/5 alle 21. Il luogo è stato trasformato in discoteca con un centinaio di artisti, lounge bar, cene a tema, beach party e altro ancora. E Faber dovrebbe fermarsi sabato 25 maggio alle 21.

Feber Moreira è instancabile. Proverà, infatti, come dicevamo, a raggiungere le 240 ore di maratona al mixer, anche se già da stamattina ha già battuto l’incredibile record di dj set più lungo del mondo. Provare a parlare con Moreira, in questo momento così delicato della maratona, non è semplice. Anzi non è logico. Ma in queste ore abbiamo raccolto alcune dichiarazioni del dj Don Calo, responsabile organizzativo dell’evento: “Faber sta bene”, racconta. “L’energia non gli manca. Chiaramente, ci sono momenti più complicati. Tutto procede alla grande. Merito anche di un team collaudato che in questi giorni lo sta attentamente seguendo”.

Tra le peculiarità della maratona, quella di non ripetere mai nessuna traccia, né da supporto fisico (ben 6000 sono i vinili a sua disposizione), né in digitale. Ricordiamo infine, che, come accennato da Don Calo, la crew di supporto è composta da circa 100 persone e almeno 10 ballerini. A garantire e certificare l’ufficialità del record: il controllo costante delle telecamere, 15 testimoni ufficiali e un giudice del Guinness World Record presente negli ultimi giorni.

Il World Record Attack – WRA festival – organizzato da Faber Moreira, è uno spettacolo senza fine, aperto a tutti. Nella beach area si svolge inoltre un agguerrito dj contest per giovani emergenti, giocato al pomeriggio, il cui vincitore si esibirà accanto a Moreira nelle ultime ore del record. Maggiori info su www.wrafestival.it

Faber Moreira, prima di iniziare a mixare, ha dichiarato: «Da 30 anni la musica è la mia vita e amo le sfide. Per questo ho deciso di cimentarmi in questa esperienza epica. Una scommessa con me stesso, oltre che con il mondo: 240 ore alla consolle, dormendo 2 ore al giorno, mettono seriamente alla prova corpo e mente. Nessuno a livello mondiale è andato oltre le 200 ore. Due anni fa ho mixato per 206 ore 26 minuti 33 secondi, ma nei giorni della performance, il Guinness World Record aveva introdotto la regola dei 10 ballerini sempre presenti in pista».

Quest’anno è invece tutto pronto «Non avendolo saputo per tempo, non abbiamo potuto fornire adeguata prova alla commissione, così il record non è stato certificato», spiega Faber Moreira. «Questo non deve più accadere: da mesi un nostro referente è in contatto diretto con l’organizzazione del Guinness World Record, avremo 10 ballerini sempre in pista e 15 testimoni che si daranno il cambio in modo che 4 siano sempre presenti. Negli ultimi giorni arriverà a Saluzzo un giudice autorizzato da Guinness World Record, così da certificare il risultato subito e iscriverlo nel libro d’oro dei primati».