“La magnifica preda” con Marilyn Monroe su Rai Movie: la trama del film

È Marilyn Monroe la protagonista del film “La magnifica preda”, in onda venerdì 24 maggio alle 21.10 su Rai Movie: la trama

È Marilyn Monroe la protagonista del film “La magnifica preda”, in onda venerdì 24 maggio alle 21.10 su Rai Movie, per il mini-ciclo dedicato alla diva delle dive. Ambientata in Canada, al tempo della “febbre dell’oro”, la pellicola prende le mosse dalla vicenda del vedovo Matt Calder che, appena uscito di prigione per aver difeso un amico, va in cerca del suo bambino, affidato a Kay, cantante di saloon ingenua quanto sexy.

Padre e figlio se ne vanno a vivere in un piccolo ranch, ma ben presto dovranno soccorrere la ragazza, finita nei guai sul fiume in compagnia del suo fidanzato, l’ambiguo Harry. Quest’ultimo non è proprio uno stinco di santo, e costringe tutti a impegnarsi in una pericolosa avventura. Otto Preminger e Marilyn Monroe girarono il western controvoglia, per obblighi contrattuali con la Fox. Ciò non impedì al film di diventare un enorme successo e un classico del genere. Il ciclo dedicato a Marilyn si conclude venerdì 31 maggio con “Facciamo l’amore”, del 1960.