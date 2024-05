Il film “La furia di un uomo” con Jason Statham stasera su Rai 4: la trama

“La furia di un uomo”, un revenge-movie con Jason Statham, diretto da Guy Ritchie, stasera su Rai 4: ecco la trama del film

Per il ciclo “Last Action Heroes” dedicato alle icone action più amate, Rai 4 propone venerdì 24 maggio alle 21.20 il thriller “La furia di un uomo” (Wrath of Man, 2022) con Jason Statham. Una società di sicurezza impegna autisti e guardie armate per scortare furgoni portavalori che, ogni settimana, spostano centinaia di milioni di dollari per le strade di Los Angeles sotto l’occhio attento dei peggiori criminali.

Un giorno la società recluta Patrick “H” Hill, uomo misterioso e violento. I colleghi non conoscono la sua vera natura, né il motivo per cui sia così addestrato o perché elimini brutalmente tutti i criminali, ma Patrick ha invece uno scopo preciso che sfocia in una tremenda vendetta.

Guy Ritchie, dopo essere diventato celebre per le storie criminali condite abilmente con il black humour tipicamente britannico, si concede una parentesi seria con questo solido revenge-movie, libero riadattamento del thriller francese “Le Convoyeur”, diretto nel 2004 da Nicolas Boukhrief. A dar corpo al tenace protagonista c’è l’inossidabile Jason Statham, affiancato da un cast all stars composto da Josh Hartnett, Scott Eastwood, Holt McCallany, Andy Garcia, Jeffrey Donovan e Eddie Marsan.