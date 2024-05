Il climber Dedelate scala il Duomo di Milano e si fa un selfie con la Madonnina

Il climber Dedelate ha postato le immagini dalle vetta del Duomo di Milano, che è riuscito a raggiungere in una folle impresa notturna

Ha scalato il Duomo di Milano ed è arrivato fino in cima, fino alla Madonnina famosa in tutto il mondo. Proprio lì, si è fatto un selfie che nelle ultime ore sta circolando ovunque sui social. Protagonista della (folle) impresa è il climber Dedelate, non nuovo a scalate abusive e pericolose. Lo aveva già fatto, un paio di mesi fa, con il Castello sforzesco e anche in quel caso le immagini erano state pubblicate sui social. L’arrampica del Duomo non è chiaro quando sia stata fatta: le foto sono state postate il 23 maggio, ma è probabile che la scalata sia precedente, dal momento che nelle immagini non piove e niente fa pensare a giorni di maltempo come sono stati gli ultimi.

Nella didascalia che accompagna le immagini (foto ma anche video della scalata e del panorama da lassù), il climber scrive: “Questa tipa voleva voleva tenersi la mia maglietta”, dove ‘tipa’ è riferita alla Madonnina dorata del Duomo. Tra le foto, infatti, ce ne sono alcune dove il ragazzo si è tolto la maglietta e l’ha appoggiata sulla Madonnina. Su Instagram, il climber è seguito da quasi 32 mila follower. Ieri, nel pubblicare le foto della scalata, ha chiesto ai suoi fan un ‘repost’, ovvero di far circolare le immagini condividendole.