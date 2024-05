I Gurriers annunciano il nuovo disco e le date del tour che farà tappa in Italia a ottobre

Il gruppo post punk di Dublino, i Gurriers, ha annunciato il nuovo disco e le date del tour che farà tappa in Italia a ottobre

Il quintetto irlandese Gurriers ha annunciato l’attesissimo album di debutto, “Come and See”, e rivelato le date del tour, che farà tappa all’Arci Bellezza di Milano il 26 ottobre e al Covo Club di Bologna il 27 ottobre. I biglietti saranno acquistabili su DICE.fm. I due appuntamenti si aggiungono alla data free entry già annunciata all’Off Tune di Prato prevista per l’8 giugno.

GURRIERS

08/06/24 – Off Tune Festival, Prato (free entry)

26/10/24 – Arci Bellezza, Milano NEW

27/10/24 – Covo Club, Bologna NEW

Registrato a Leeds e caratterizzato da taglienti brani post-punk, “Come and See” è in uscita il 13 settembre per No Filter. Ad anticiparlo il nuovo singolo, “Close Call”, seguito del brano “Des Goblin”, inserito nella A-List di BBC Radio 6 Music. Una canzone viscerale, seppur empatica e potente, sui problemi affrontati dai giovani dimenticati e annoiati di Dublino, “Close Call” aumenta ferocemente l’intensità della chitarra, un feroce ibrido di pop chitarristico con sonorità techno industriali.

L’album esplora la noia esistenziale nel mondo digitale contemporaneo, criticando la distrazione dei social media e il crescente narcisismo online. Nonostante le difficoltà iniziali, i Gurriers hanno guadagnato riconoscimento e supporto dalla critica musicale, e il nuovo disco si distingue per la sua audacia e per l’intento dichiarato di sfidare apertamente il caos del mondo moderno.

Descritti dall’Irish Times “crudi come il taglio di un macellaio, e altrettanto freschi”, la furiosa combinazione di punk, noise, alt-rock e shoegaze dei Gurriers, accoppiata con il lirismo socio-politico del cantante Dan Hoff, è stata acclamata dai programmi della BBC Radio 6Music, Radio X e Radio 1 nel Regno Unito, così come da 2FM, Today FM e Live 95FM in Irlanda, Kink, Pinguin e 3voor12 nei Paesi Bassi, AM1 insieme a Spin Magazine e The Needle Drop negli Stati Uniti. Il nuovo singolo esplosivo Nausea segue l’uscita nel febbraio 2023 del loro singolo di debutto Approachable, elogiato da The Line Of Best Fit come “un capolavoro post-punk”, mentre il singolo successivo di maggio Sign Of The Times è stato descritto da Hot Press come “infuriato, frenetico e pieno di passione quanto il loro debutto”.

Dal loro primo concerto a Halloween 2021, i Gurriers si sono rapidamente affermati come una delle band irlandesi più energiche e selvagge degli ultimi anni. Mettendo alla prova le loro capacità a supporto di gruppi come Enola Gay, Surf Curse, Been Stellar e Goat Girl, la loro reputazione e la crescente notorietà grazie le loro esibizioni dal vivo li hanno portati a essere inseriti in una serie di importanti festival nel 2022, tra cui SWN (UK), Mad Cool (ES),Reeperbahn (DE) e Into The Great Wide Open, Left Of The Dial, Bruis e London Calling (NL).

Dopo le prime release pubblicate nel 2023 i loro impegni si sono intensificati, con una serie di spettacoli in club nel Regno Unito e nei Paesi Bassi e un’estate colma di festival, tra cui The Great Escape, 2000 Treese Latitude (UK), Electric Picnic (IE), Loose Ends e di nuovo London Calling(NL), Haldern Pop e Obstwiesen festival (DE), Pukkelpop (BE), Off (PL) e Hop PopHop (FR), tra gli altri.

I Gurriers sono cresciuti fino a diventare una oggi forza travolgente sul palco.