Dalîlah nelle radio e in digitale con “Non torno”

“Non torno” è il nuovo singolo di Dalîlah disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica

“Non torno” è un brano frizzante dalle sonorità Anni 80 che parla di una relazione tossica che non funziona e della promessa di non ricaderci. L’artista comunica con una scrittura diretta e libera, utilizza un linguaggio semplice con un sound retrò allo stesso tempo attuale. Alcune citazioni fanno capire l’importanza della vicinanza delle persone care in questa battaglia, ragion per cui una delle frasi dice proprio “MAMMA GUAI SE CI TORNO”, facendo intendere un forte legame con la madre.

Spiega l’artista a proposito del brano: “NON TORNO è un brano che esprime la mia personalità, Frizzante e anche fragile. Racconto una storia tossica con la promessa di non ricaderci, chiedendo l’aiuto anche a mia madre, che ha sempre cose sagge da dire. Ho scritto a distanza di tempo questo brano rispetto a quando è accaduto tutto questo, forse ho avuto bisogno di metabolizzarlo. Ho trovato la chiave nel raccontare le mie disavventure con la musica, in modo ironico e mi sta salvando la vita”.

Biografia

Dalîlah è una cantautrice che si definisce con la testa tra le nuvole. Nata ad Arzachena (Costa Smeralda), cresce in giro per il mondo alla ricerca di sé stessa: ha vissuto in Irlanda e in Australia dove ha iniziato a scrivere i suoi primi testi e ha capito l’esigenza di parlare attraverso la musica. Nel 2016 arriva a XFactor, dove riceve il supporto e l’incoraggiamento di Arisa e Manuel Agnelli.

Attualmente vive tra Milano e la Sardegna, suona ukulele, chitarra, produce le demo dei suoi brani e scrive canzoni su di lei, su ciò che la circonda, sulla quotidianità e sui mille viaggi che fa dentro l’astronave della sua testa in modo autentico e diretto.

È stata notata anche da Amici nel 2021 e da Spotify grazie agli ultimi brani usciti: “CALICI” e “MILLE PARE, entrando nelle playlist editoriali quali, “New Music Friday”, “ EQUAL Italia” “Scuola indie” e “Caleido”

Flussi di coscienza che si trasformano in canzoni, dentro a un mondo disegnato da Dalîlah, su misura per lei.

Il suo sound particolare mischia sonorità elettroniche e sfumature vintage, melodie accattivanti accompagnate da una voce calda e a tratti malinconica.

Il modo di scrivere deriva da influenze nazionali e internazionali; I testi richiamano immagini, disegnano luoghi e situazioni in cui ci si immerge per alcuni minuti. Raccontano di situazioni che appartengono a ciascuno di noi: le incertezze, gli amori finiti, le tempeste emotive, le notti insonni.. Sempre in un modo un pò suo, scrive con ironia, con la malinconia nascosta dalla spensieratezza delle melodie, e la voglia continua di crescere, cambiare.

“Non torno” è il nuovo singolo.